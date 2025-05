PSG - Inter : Les 6 duels titanesques qui vont décider de la finale de la Ligue des Champions ce soir !

Finale de C1 à Munich ce soir ! Le PSG affronte l'Inter. Sur quels duels et détails le match va-t-il basculer ?

Nous y sommes enfin. Après 188 matchs disputés, 613 buts inscrits, 33 cartons rouges distribués, une phase de ligue initiale agréablement chaotique et les deux manches de ce qui restera sans doute comme la plus grande et la plus mémorable confrontation à élimination directe de toute l'histoire de la compétition (la demi-finale Inter-Barça), la grande finale de la Ligue des Champions est sur le point de débuter. Le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan ont tous deux rallié Munich pour le spectacle tant attendu de ce samedi soir, prêts à tirer le rideau sur une nouvelle campagne européenne absolument haletante et riche en émotions.

Le PSG aborde cette finale en sachant pertinemment qu'il n'a sans doute jamais eu une meilleure occasion, une chance aussi nette, de remporter enfin cette Ligue des Champions qui le fuit et l'obsède depuis si longtemps. Après un démarrage logiquement un peu lent et quelques tâtonnements pour digérer l'ère post-Kylian Mbappé, l'équipe de Luis Enrique a trouvé son rythme de croisière au tournant de l'année et n'a plus jamais regardé en arrière depuis. Les champions de Ligue 1 en titre ont notamment pris un malin plaisir à se frotter au "sang anglais" cette saison, battant d'abord Manchester City pour assurer leur survie lors de la phase de ligue, avant d'éliminer successivement et avec brio Liverpool, Aston Villa et Arsenal lors des tours à élimination directe pour se hisser jusqu'en finale. Un parcours de titan.

L'Inter Milan, de son côté, s'est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des Champions en l'espace de seulement trois saisons. Et après avoir été des perdants magnifiques mais frustrés face à Manchester City en 2023, les hommes de Simone Inzaghi savent qu'ils ne peuvent absolument pas se permettre de laisser filer une nouvelle opportunité aussi belle de monter sur le toit de l'Europe. Leur parcours jusqu'à Munich n'a certainement pas été une sinécure non plus, puisqu'ils ont notamment dû écarter de leur route le Bayern Munich, champion d'Allemagne en titre, et le FC Barcelone, tout récent vainqueur de la Liga espagnole. Et même s'ils se sont quelque peu effondrés en fin de saison dans la course au titre en Serie A, les Nerazzurri ont amplement démontré, tout au long de cette campagne européenne, qu'ils faisaient partie des équipes les plus constantes, les plus solides et les plus redoutables du continent sous la direction éclairée de Simone Inzaghi.

Tout est donc en place pour une confrontation qui s'annonce épique et mémorable ce soir à l'Allianz Arena. Mais sur quels détails précis, sur quelles zones du terrain, et surtout sur quels duels individuels, ce match au sommet va-t-il se jouer, se gagner et se perdre ? GOAL a décortiqué pour vous les batailles clés qui décideront très probablement de la destination finale de la Ligue des Champions version 2025...