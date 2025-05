Une finale qui vaut bien plus qu’un trophée : PSG et Inter visent un jackpot colossal en plus de la gloire continentale.

Samedi soir, Paris et Milan se retrouveront face à face pour tenter de soulever le prestigieux trophée de la Ligue des champions. Si l’enjeu sportif saute aux yeux, l’enjeu financier s’annonce tout aussi colossal. Derrière la médaille, la coupe et les feux d’artifice se cache un chèque à huit chiffres, réservé au futur champion d’Europe. L'article continue ci-dessous