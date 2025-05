PSG : "Dembélé a ses chances pour le Ballon d'Or", c'est confirmé

Un ancien joueur du PSG s’enflamme pour Dembélé. Et il ne mâche pas ses mots : pour lui, le Ballon d’Or n’a jamais été aussi proche.

Ousmane Dembélé vit sans doute la meilleure saison de sa carrière. Impliqué dans les plus grands rendez-vous, décisif dans les moments clés, il attire les regards et suscite des commentaires élogieux. Et pas n’importe lesquels. L’un de ses prédécesseurs au PSG, Javier Pastore, aujourd’hui retraité des terrains mais toujours passionné, a tenu à lui adresser un message fort. Selon l’Argentin, le Ballon d’Or n’est pas une utopie pour l’ancien Barcelonais. Bien au contraire.