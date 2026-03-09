PSG - Chelsea : Des milliers de fans anglais débarquent au Parc des Princes

Pour cette rencontre européenne, environ 2.000 supporters anglais devraient prendre place dans les tribunes du Parc des Princes afin d’encourager leur équipe lors du match PSG - Chelsea. Les fans londoniens ont prévu de faire le déplacement pour assister à ce huitième de finale aller de Ligue des champions, preuve de l’attrait que suscite cette confrontation entre deux clubs majeurs du football européen.

Du côté des autorités françaises, la rencontre PSG - Chelsea n’est toutefois pas considérée comme particulièrement sensible. Les services de la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) ont classé l’événement au niveau 3 sur une échelle de 5, selon RMC Sport. Malgré cette évaluation relativement modérée, un dispositif de sécurité sera déployé autour du stade et dans plusieurs zones de la capitale afin d’encadrer les déplacements des supporters et garantir le bon déroulement de la soirée.