Notes des joueurs de Chelsea contre Wrexham : Alejandro Garnacho à la rescousse ! L'ailier des Blues déchire le scénario hollywoodien avec une performance décisive qui évite la surprise en FA Cup

Chelsea a dû recourir aux prolongations pour battre Wrexham, réduit à 10 joueurs, lors du cinquième tour de la FA Cup, s'imposant 4-2 samedi dans le nord du Pays de Galles. Les Blues ont été menés deux fois au score dans un match spectaculaire, mais ont réussi à égaliser à deux reprises, avant qu'un carton rouge, après vérification par la VAR, ne permette aux hommes de Liam Rosenior de terminer la soirée avec un joueur de plus que leurs hôtes sur le terrain.

À la 18e minute, Wrexham a pris une avance surprenante. Une passe en profondeur de Callum Doyle a trouvé Sam Smith qui courait derrière Benoit Badiashile et Tosin Adarabioyo, et l'attaquant a glissé le ballon sous Robert Sanchez, qui avait décidé de ne pas sortir, pour ouvrir le score dans ce qui allait être un match passionnant.

À la fin de la première mi-temps, Chelsea a égalisé grâce à un petit coup de chance. Liam Delap a remonté le terrain avec le ballon depuis le milieu de terrain pour attaquer, puis a décalé le jeu vers Alejandro Garnacho, dont le tir a été repoussé sur la ligne par George Thomason, mais directement sur le gardien Arthur Okonkwo, avant de finir dans les filets.

Chelsea a de nouveau pris du retard à un peu plus de 10 minutes de la fin, après que Wrexham ait mis la pression pendant une grande partie de la seconde mi-temps. La demi-volée de Josh Windass sur un corner dégagé a été déviée avec une ingéniosité incroyable par Doyle, qui a pris Sanchez à contre-pied et a redonné l'avantage aux hôtes. Cette joie a toutefois été de courte durée, car les Blues ont de nouveau égalisé en quelques minutes. Andrey Santos a refusé d'abandonner un ballon perdu à la limite de la surface de réparation de Wrexham et a effectué une passe en retrait pour Josh Acheampong, qui a tiré dans la lucarne.

Il restait encore du temps pour le suspense à la fin des 90 minutes. Pedro Neto a fait trembler la barre transversale d'une frappe puissante à la fin d'une somptueuse action alors que Chelsea poussait pour marquer le but de la victoire, tandis que George Dobson a été expulsé pour Wrexham après un examen VAR pour un tacle haut sur Garnacho alors que le match se dirigeait vers les prolongations.

Six minutes après le début de la prolongation, Chelsea a pris l'avantage pour la première fois de la soirée lorsque le centre profond de Dario Essugo a trouvé Garnacho seul au second poteau, qui a marqué d'une volée qui a rebondi sur le poteau.

Mais ce n'était pas la fin du match. Chelsea a de nouveau échoué sur un corner, Kieffer Moore déviant le ballon vers Lewis Brunt qui l'a poussé au fond des filets, mais après une longue vérification VAR, Brunt a été jugé hors-jeu de quelques centimètres et le but égalisateur a été annulé.

Wrexham a tout donné contre Chelsea et a failli égaliser dans le temps additionnel à la fin des prolongations, avec une frappe enroulée de Lewis O'Brien qui a frôlé le poteau lointain. Mais lors de la dernière attaque du match, Chelsea a ajouté un quatrième but, Joao Pedro s'échappant en contre-attaque et tirant depuis 18 mètres pour qualifier les Blues pour les quarts de finale.

GOAL note les joueurs de Chelsea au Racecourse Ground...

  FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEA

    Gardien de but et défense

    Robert Sanchez (4/10) :

    De retour dans le onze de départ après avoir été écarté lors de la victoire contre Aston Villa. Il a refusé de sortir de sa ligne et de réduire l'angle avant le but de Smith pour Wrexham. Il a réussi à jouer long vers Delap, mais moins bien lorsqu'il était sous pression et devait jouer court dans sa propre surface.

    Mamadou Sarr (6/10) :

    De loin le joueur défensif le plus compétent de Chelsea, le joueur de 20 ans n'a pas eu besoin de faire quoi que ce soit de spectaculaire pour y parvenir. Il a parfois mèné des raids sur le flanc droit et était à l'aise avec le ballon à ses pieds. Remplacé par un autre attaquant, Guiu.

    Tosin Adarabioyo (3/10) :

    Ce n'est pas la première fois cette saison que le plus expérimenté des jeunes défenseurs centraux de Chelsea se fait surprendre par un ballon en profondeur sur l'ouverture du score de Smith. Il a pratiquement abandonné, laissant Badiashile et Sanchez tenter de rattraper le coup. Il a été, à juste titre, lent dans d'autres phases de jeu similaires tout au long du match.

    Benoit Badiashile (3/10) :

    Il n'a pas réussi à suivre Smith avant le premier but de la soirée. Comme Tosin, il semblait tout simplement à la traîne.

  FBL-ENG-FACUP-WREXHAM-CHELSEA

    Milieu de terrain

    Josh Acheampong (7/10) :

    Il a été poussé dans un rôle d'arrière latéral. Il n'était pas nécessairement mal à l'aise à ce poste, mais il ne semblait pas non plus tout à fait à l'aise. Il a toutefois marqué un superbe but avant d'être remplacé par Gusto.

    Romeo Lavia (5/10) :

    Il a fait sa première apparition depuis octobre après une nouvelle longue période d'indisponibilité pour blessure. Il manque encore de rythme, comme en témoignent ses touches de balle inhabituellement imprécises et ses passes imprécises. Il a été remplacé par Essugo.

    Andrey Santos (6/10) :

    Il n'a pas réussi à s'imposer pendant 80 minutes, avant de se réveiller soudainement, se battant pour chaque ballon et offrant une passe décisive à Acheampong pour le deuxième but égalisateur de Chelsea.

    Jorrel Hato (6/10) :

    Il a débuté comme arrière latéral, mais s'est souvent retrouvé au milieu de terrain, voire parfois dans la zone du numéro 10. L'un des meilleurs joueurs de Chelsea, il a fait preuve d'une grande maturité et d'une grande confiance en possession du ballon. Remplacé par Cucurella.

  Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth Round

    Attaque

    Pedro Neto (5/10) :

    De retour dans le onze de départ après avoir purgé une suspension en milieu de semaine. Il ne serait pas surprenant qu'il soit à nouveau écarté pour le déplacement de mercredi au Paris Saint-Germain en Ligue des champions après une prestation aussi décevante ici. Il s'est montré très peu dangereux dans la surface de réparation adverse. Remplacé par Derry en prolongation.

    Liam Delap (6/10) :

    Il a bien conservé le ballon et a efficacement créé le premier but égalisateur de Chelsea en se frayant un chemin jusqu'au dernier tiers du terrain avec le ballon à ses pieds. Il ne semblait toutefois pas en mesure de marquer lui-même et a été remplacé par Pedro.

    Alejandro Garnacho (8/10) :

    Il a contribué à l'égalisation à la fin de la première mi-temps et a provoqué l'expulsion de Dobson en refusant d'abandonner grâce à ses dribbles incessants, avant de sceller le match d'une belle volée. Une soirée mémorable.

  Wrexham v Chelsea - Emirates FA Cup Fifth Round

    Remplaçants et entraîneur

    Marc Guiu (5/10) :

    A remplacé le défenseur central Sarr. N'a pas su tirer profit d'une occasion rare de se mettre en valeur.

    Dario Essugo (7/10) :

    Il a enfin fait ses débuts dans un match national après avoir uniquement représenté Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs. Il a joué avec un dynamisme et une agressivité que Lavia n'avait pas su apporter, réalisant une superbe passe décisive pour Garnacho.

    Marc Cucurella (6/10) :

    A remplacé Hato. Chelsea a semblé plus mature après son entrée en jeu, même si le carton rouge de Wrexham a évidemment contribué à cela.

    Malo Gusto (5/10) :

    Il a remplacé le buteur Acheampong. Il a tenu la ligne, permettant à Neto de s'infiltrer.

    Joao Pedro (7/10) :

    Il s'attendait probablement à passer la soirée sur le banc, mais l'incapacité de Chelsea à tuer le match a conduit le Brésilien, en grande forme, à entrer en fin de match. Tout comme Cucurella, la simple présence de Pedro a allégé la pression sur les visiteurs. Il a marqué sur le dernier tir du match.

    Jesse Derry (6/10) :

    A remplacé Neto pendant les prolongations après que Chelsea ait pris l'avantage 3-2.

    Liam Rosenior (5/10) :

    Chelsea a été dominé pendant une grande partie du match par son adversaire de deuxième division et a eu besoin d'un avantage numérique pour s'imposer. Rosenior n'aura pas été impressionné, mais il sera reconnaissant que sa rotation massive n'ait pas conduit à l'élimination de Chelsea.

0