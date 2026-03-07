Notes des joueurs de Chelsea contre Wrexham : Alejandro Garnacho à la rescousse ! L'ailier des Blues déchire le scénario hollywoodien avec une performance décisive qui évite la surprise en FA Cup

À la 18e minute, Wrexham a pris une avance surprenante. Une passe en profondeur de Callum Doyle a trouvé Sam Smith qui courait derrière Benoit Badiashile et Tosin Adarabioyo, et l'attaquant a glissé le ballon sous Robert Sanchez, qui avait décidé de ne pas sortir, pour ouvrir le score dans ce qui allait être un match passionnant.

À la fin de la première mi-temps, Chelsea a égalisé grâce à un petit coup de chance. Liam Delap a remonté le terrain avec le ballon depuis le milieu de terrain pour attaquer, puis a décalé le jeu vers Alejandro Garnacho, dont le tir a été repoussé sur la ligne par George Thomason, mais directement sur le gardien Arthur Okonkwo, avant de finir dans les filets.

Chelsea a de nouveau pris du retard à un peu plus de 10 minutes de la fin, après que Wrexham ait mis la pression pendant une grande partie de la seconde mi-temps. La demi-volée de Josh Windass sur un corner dégagé a été déviée avec une ingéniosité incroyable par Doyle, qui a pris Sanchez à contre-pied et a redonné l'avantage aux hôtes. Cette joie a toutefois été de courte durée, car les Blues ont de nouveau égalisé en quelques minutes. Andrey Santos a refusé d'abandonner un ballon perdu à la limite de la surface de réparation de Wrexham et a effectué une passe en retrait pour Josh Acheampong, qui a tiré dans la lucarne.

Il restait encore du temps pour le suspense à la fin des 90 minutes. Pedro Neto a fait trembler la barre transversale d'une frappe puissante à la fin d'une somptueuse action alors que Chelsea poussait pour marquer le but de la victoire, tandis que George Dobson a été expulsé pour Wrexham après un examen VAR pour un tacle haut sur Garnacho alors que le match se dirigeait vers les prolongations.

Six minutes après le début de la prolongation, Chelsea a pris l'avantage pour la première fois de la soirée lorsque le centre profond de Dario Essugo a trouvé Garnacho seul au second poteau, qui a marqué d'une volée qui a rebondi sur le poteau.

Mais ce n'était pas la fin du match. Chelsea a de nouveau échoué sur un corner, Kieffer Moore déviant le ballon vers Lewis Brunt qui l'a poussé au fond des filets, mais après une longue vérification VAR, Brunt a été jugé hors-jeu de quelques centimètres et le but égalisateur a été annulé.

Wrexham a tout donné contre Chelsea et a failli égaliser dans le temps additionnel à la fin des prolongations, avec une frappe enroulée de Lewis O'Brien qui a frôlé le poteau lointain. Mais lors de la dernière attaque du match, Chelsea a ajouté un quatrième but, Joao Pedro s'échappant en contre-attaque et tirant depuis 18 mètres pour qualifier les Blues pour les quarts de finale.

