Qui est Alejandro Hernández Hernández, l’arbitre surprenant retenu pour PSG-Chelsea ?

L’UEFA a officialisé ce lundi la liste des arbitres pour les huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA. Une désignation attire particulièrement l’attention : celle d’Alejandro Hernández Hernández pour la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Chelsea FC. Un choix qui étonne dans le paysage européen.
Une première pour le PSG
Mercredi soir, au Parc des Princes, Alejandro Hernández Hernández arbitrera pour la première fois un match du club parisien. Jamais le juge espagnol n’avait dirigé la moindre rencontre du PSG jusque-là.
Âgé de 43 ans, l’arbitre officie depuis plusieurs saisons dans les grandes compétitions européennes. Pourtant, sa présence pour ce huitième de finale attire l’attention. Le contexte du match, important pour les deux équipes, laisse généralement place à des officiels très installés sur la scène continentale. Cette nomination donne donc un parfum d’inattendu.
Un arbitrage discret cette saison
Depuis le début de la campagne européenne, Alejandro Hernández Hernández dirige quatre rencontres de Ligue des champions. Son style reste plutôt mesuré.
Les statistiques montrent une gestion assez calme des rencontres. L’Espagnol n’a jamais sorti plus d’un carton jaune au cours d’un même match dans la compétition cette saison.
Parmi les affiches qu’il dirige, on retrouve notamment une confrontation entre Chelsea et l’Atalanta Bergame. Ce duel se termine par une victoire italienne en décembre sur le score de 2-1.
Ces chiffres décrivent un arbitre qui laisse souvent le jeu se développer sans interrompre la rencontre trop souvent.
Une nomination qui étonne en phase finale
Le choix de l’UEFA intrigue pour une raison précise. Jusqu’à récemment, Alejandro Hernández Hernández n’apparaissait pas dans les rencontres à élimination directe de la compétition.
Sa première expérience dans ce type de rendez-vous arrive seulement le 24 février lors du barrage retour entre l’Inter Milan et FK Bodø/Glimt.
Avant cette date, l’arbitre espagnol n’avait jamais officié dans un match de phase finale en Ligue des champions. Pourtant, son parcours dans le football espagnol reste solide.
Originaire de Lanzarote, dans les îles Canaries, il cumule près de 250 rencontres depuis ses débuts dans l’élite en 2012. Il dépend également administrativement du club de UD Las Palmas, actuellement cinquième de Liga Adelante.
Un souvenir marquant pour l’OM
Le nom de l’arbitre évoque aussi un souvenir positif pour les supporters de l’Olympique de Marseille. En octobre 2022, Alejandro Hernández Hernández dirige la rencontre de Ligue des champions entre le Sporting CP et Marseille. Les Olympiens s’imposent au Portugal.
Durant cette partie, l’arbitre distribue deux cartons rouges aux joueurs portugais et accorde également un penalty en faveur de l’équipe marseillaise.
Une polémique avant un Clasico
L’arbitre espagnol attire aussi l’attention lors de la fin de saison dernière en Espagne. Avant un Clasico décisif de La Liga entre le Real Madrid et le FC Barcelone en mai 2025, la chaîne du club madrilène critique sa nomination.
Real Madrid TV le présentait alors comme « un arbitre qui évolue en première division depuis 13 ans, supporter du FC Barcelone depuis son enfance, et qui va désormais arbitrer le Clasico, un match crucial de la Liga ».
La chaîne diffusait également une vidéo montrant de « graves erreurs, avec des décisions surprenantes qui ont influencé le résultat ».
L’équipe arbitrale complète
Pour la rencontre PSG-Chelsea, Alejandro Hernández Hernández ne sera pas seul. Sur les lignes de touche, il travaillera avec ses compatriotes José Naranjo et Diego Sánchez Rojo.
L’assistance vidéo sera confiée à Carlos del Cerro Grande et César Soto Grado. Le rôle de quatrième arbitre reviendra à José Luis Munuera.
Cette désignation tranche avec les choix précédents pour Paris. Lors du barrage contre l’AS Monaco, l’UEFA avait confié la rencontre à deux arbitres très expérimentés : Jesús Gil Manzano et István Kovács.
Le duel entre Parisiens et Blues se jouera donc sous l’œil d’un arbitre moins habitué aux grands rendez-vous européens.