Qui est Alejandro Hernández Hernández, l’arbitre surprenant retenu pour PSG-Chelsea ?

Depuis le début de la campagne européenne, Alejandro Hernández Hernández dirige quatre rencontres de Ligue des champions. Son style reste plutôt mesuré.

Les statistiques montrent une gestion assez calme des rencontres. L’Espagnol n’a jamais sorti plus d’un carton jaune au cours d’un même match dans la compétition cette saison.

Parmi les affiches qu’il dirige, on retrouve notamment une confrontation entre Chelsea et l’Atalanta Bergame. Ce duel se termine par une victoire italienne en décembre sur le score de 2-1.

Ces chiffres décrivent un arbitre qui laisse souvent le jeu se développer sans interrompre la rencontre trop souvent.