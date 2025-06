Très en forme cette saison, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Et cela, pour une raison surprenante.

Malgré le sacre en Ligue des Champions, l’avenir de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain demeure incertain. Si le gardien italien affiche publiquement son attachement au club, les discussions autour de sa prolongation piétinent. Derrière les déclarations rassurantes se cachent des tensions financières et stratégiques. Et face à l’intérêt croissant de plusieurs géants européens, le PSG pourrait bien se retrouver dos au mur plus tôt que prévu…