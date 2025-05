Donnarumma ouvre la porte à un départ : "D'autres options..."

L'agent de Gianluigi Donnarumma s'est exprimé sur l'avenir du gardien du PSG, confirmant qu'un départ cet été n'était pas exclu.

L'agent de Donnarumma, Enzo Raiola, a confirmé que l'avenir du gardien au Paris Saint-Germain était incertain. Il a également admis que rien n'était encore exclu, même si la première option de Donnarumma serait de prolonger son contrat et de prolonger son séjour au Parc des Princes.

Donnarumma, sous contrat avec le PSG jusqu'en 2026, est devenu une cible pour l'Inter, qui cherche un successeur à long terme à Yann Sommer, 36 ans. Ce transfert serait controversé, compte tenu des origines de Donnarumma au sein du grand rival de l'Inter, l'AC Milan. L'intérêt du PSG pour le gardien lillois Lucas Chevalier pourrait réduire encore le temps de jeu de l'Italien, ce qui pourrait le pousser à chercher un autre poste. De leur côté, Manchester City et la Juventus suivent également la situation de près, ce qui accroît la concurrence pour le recrutement du joueur de 26 ans.

L'agent de Donnarumma, Raiola, a déclaré : « Nous entretenons de bonnes relations avec le club. Gigio est heureux à Paris et son contrat expire en 2026. C'est une bonne nouvelle de savoir que de grands clubs sont intéressés. Je tiens toutefois à souligner que rien n'a encore été fait. Nous n'y avons même pas réfléchi, car Gigio est heureux au PSG. Ensuite, si nous ne parvenons pas à un accord sur un nouveau contrat, nous étudierons d'autres options. Nous n'excluons rien pour le moment. »

Donnarumma sera ensuite à l'œuvre lors de la finale cruciale et à fort enjeu de la Ligue des champions contre son futur employeur potentiel, l'Inter Milan, le dimanche 31 mai. Donnarumma a été phénoménal dans la compétition cette saison et il devrait confirmer sa réputation de gardien parmi les meilleurs d'Europe par une prestation magique ce week-end. Il rejoindra ensuite l'équipe d'Italie pour les matchs de qualification pour la Coupe du monde contre la Norvège et la Moldavie, qui se joueront respectivement les 6 et 9 juin.