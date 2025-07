PSG-Bayern : le match qui va décider de l'avenir de Bradley Barcola ?

Pièce maîtresse de l'équipe parisienne pendant des mois, son statut s'effrite pourtant aujourd'hui. Un départ au Bayern serait-il la seule issue pour relancer la machine ?

En début de semaine, le Bayern Munich a officiellement approché Liverpool pour son ailier Luis Díaz. L'approche a été immédiatement rejetée par les Reds, qui ont clairement fait savoir à Max Eberl, le directeur sportif bavarois, qu'ils n'avaient aucune intention de vendre l'international colombien. Le Bayern s'est donc retrouvé dans une impasse. Le club avait fait du recrutement d'un ailier gauche de classe mondiale sa priorité, mais Díaz ne semble pas vouloir forcer son départ, tandis que Nico Williams vient de prolonger contre toute attente son contrat à Bilbao.

Cependant, le Bayern a également un œil, et pas des moindres, sur Bradley Barcola. Le Paris Saint-Germain continue d'insister sur le fait que l'international français n'est pas à vendre, tandis que l'entourage du joueur assure qu'il est heureux au Parc des Princes. Mais pour combien de temps encore ? Car malgré ce discours de façade, la situation de Barcola commence à poser question. Avec un statut qui s'effrite au profit d'un Désiré Doué de plus en plus éblouissant, le jeune ailier ressemble de plus en plus au grand sacrifié de la formidable ligne d'attaque parisienne.

Et alors que le PSG s'apprête à affronter le Bayern ce samedi en Coupe du Monde des Clubs, l'occasion pourrait être rêvée pour lui de se montrer... et pour le club bavarois de se faire une idée bien plus précise.