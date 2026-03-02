PSG, Barcelone s’enflamme pour les débuts de Dro Fernandez

Le 26 janvier dernier, Dro Fernandez a officiellement rejoint le PSG, qui a déboursé un montant légèrement supérieur à sa clause libératoire, estimée à environ 8 millions d’euros. Formé à la Masia, le milieu espagnol peinait à obtenir un temps de jeu conséquent en équipe première du Barça. Son choix de rallier la capitale française n’avait pas été sans conséquence en interne, provoquant une réaction à chaud de son entraîneur d’alors, Hansi Flick.

Quelques jours après son départ, le technicien allemand avait toutefois nuancé ses propos, sans masquer sa déception concernant Dro Fernandez : « J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football ». Des mots forts qui ont confirmé que le club catalan croyait en son potentiel, malgré un temps de jeu limité.