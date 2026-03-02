Partir tôt pour mieux éclore ailleurs. À 18 ans, certains choisissent la patience, d’autres osent le grand saut. Cet hiver, Dro Fernandez a quitté son club formateur pour tenter sa chance au Paris Saint-Germain, suscitant interrogations et critiques en Catalogne. Quelques semaines plus tard, les premiers signaux envoyés depuis la Ligue 1 commencent à faire parler. À Barcelone, les regards se tournent désormais vers Paris avec une forme de curiosité mêlée de reconnaissance.
PSG, Barcelone s’enflamme pour les débuts de Dro Fernandez
- Getty Images Sport
Dro Fernandez au PSG, un départ qui a fait du bruit en Catalogne
Le 26 janvier dernier, Dro Fernandez a officiellement rejoint le PSG, qui a déboursé un montant légèrement supérieur à sa clause libératoire, estimée à environ 8 millions d’euros. Formé à la Masia, le milieu espagnol peinait à obtenir un temps de jeu conséquent en équipe première du Barça. Son choix de rallier la capitale française n’avait pas été sans conséquence en interne, provoquant une réaction à chaud de son entraîneur d’alors, Hansi Flick.
Quelques jours après son départ, le technicien allemand avait toutefois nuancé ses propos, sans masquer sa déception concernant Dro Fernandez : « J’ai changé d’avis. Je ne veux rien dire à ce sujet. J’adore Dro, mais je suis évidemment déçu. Il le sait aussi, mais je l’adore. Il aurait eu un grand avenir ici. Il a pris une autre décision, que je dois respecter, c’est le football ». Des mots forts qui ont confirmé que le club catalan croyait en son potentiel, malgré un temps de jeu limité.
- AFP
Dro Fernandez lancé rapidement dans le grand bain à Paris
À Paris, le discours s’est voulu plus mesuré autour de Dro Fernandez. Dès son arrivée, Luis Enrique a tenu à cadrer les attentes, rappelant qu’il s’inscrivait dans un projet à moyen terme : « Dro est un joueur de grande qualité, un profil différent. On l’a signé pour quatre, cinq années, pas pour quelques matches. C’est un jeune joueur, il faut suivre son évolution. Je suis content de sa mentalité, mais il n’y a pas de précipitation ». Un message clair, prononcé avant le Classique remporté face à l’OM (5-0), qui fixait le cap sans pression excessive.
Sur le terrain, Dro Fernandez a rapidement découvert la Ligue 1, avec une première apparition face à Marseille, suivie de plusieurs entrées en jeu et d’une titularisation contre Le Havre (0-1). Techniquement à l’aise, capable de jouer entre les lignes, il a néanmoins dû s’adapter à l’impact physique du championnat français. Après un déplacement à Metz, il reconnaissait lui-même la réalité du défi : « Je m’attendais à un niveau plus faible en Ligue 1. À chaque fois, on joue contre des rivaux durs et costauds. Il faut travailler pour réussir. »
- AFP
Barcelone salue la confiance de Luis Enrique pour Dro Fernandez
Au fil des semaines, Dro Fernandez a accumulé du temps de jeu sous le maillot parisien. En un peu plus d’un mois, il totalise déjà cinq apparitions pour 161 minutes disputées. À titre de comparaison, il comptait également cinq matches avec le Barça, mais pour 148 minutes seulement… étalées sur près de six mois. Une progression qui n’a pas échappé aux médias catalans.
Le quotidien Sport, cité par Foot Mercato, a d’ailleurs résumé la situation par un constat sans détour : « Luis Enrique n’a pas menti à Dro ». En clair, le coach parisien tient pour l’instant sa promesse de lui offrir des opportunités, sans brûler les étapes. Cela ne garantit en rien la réussite future du jeune milieu au PSG, mais une chose est sûre : en quittant Barcelone pour Paris, Dro Fernandez a trouvé un espace d’expression plus rapide. Et en Catalogne, l’évolution du prodige est désormais suivie avec une attention nouvelle.