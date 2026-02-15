Mercato, ce que le transfert de Dro Fernandez au PSG a changé au Barça

L’arrivée de Paris Saint-Germain dans le dossier Dro Fernández a servi de déclencheur pour le Barça, qui a vu l’un de ses espoirs quitter la formation catalane pour un montant légèrement supérieur à sa clause libératoire estimée à environ six millions d’euros. Cette opération, réalisée sans conflit direct entre les clubs, a toutefois suscité une forte frustration en interne, tant les décideurs barcelonais comptaient sur ce milieu de terrain pour intégrer progressivement l’équipe première.

Du côté sportif, le début de parcours parisien du jeune joueur reste encore discret, avec seulement quelques apparitions en sortie de banc, mais son potentiel technique continue de convaincre les observateurs. Pour le Barça, cet épisode a surtout souligné la vulnérabilité de certains contrats de jeunes talents, souvent protégés par des clauses jugées trop faibles au regard de leur valeur sportive et économique.