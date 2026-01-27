Dro Fernandez au PSG, Hansi Flick le prend très mal

Le jeune milieu de terrain avait décidé de partir en début de mois, après que le Barça n'ait pas proposé de contrat à son protégé de La Masia, pourtant chouchouté par Hansi Flick cette saison. Devenu majeur juste après le Nouvel An, Dro a décidé de quitter le club, notamment en raison de la forte concurrence à son poste. Plusieurs clubs étaient intéressés, mais le PSG l'a convaincu de rejoindre la Ligue 1.

Son précédent contrat comportait une clause libératoire de 6 millions d'euros, que le Borussia Dortmund et Manchester City étaient également prêts à activer. Après l'annonce officielle du transfert par le FC Barcelone, Radio Catalunya a indiqué qu'un accord avait été trouvé entre les deux clubs. Les bonnes relations entre le président Joan Laporta et le PDG du PSG, Nasser Al-Khelaifi, après que le premier a accepté de se retirer du projet de Super League, ont facilité les négociations, et Barcelone devrait recevoir 8,2 millions d'euros pour le jeune joueur.

L'entraîneur Flick était, semble-t-il, furieux de la décision de Dro de quitter le club, lui ayant accordé une grande confiance en lui offrant ses débuts en équipe première et plusieurs autres opportunités. Il l'a d'ailleurs laissé entendre après la révélation de l'affaire, déclarant qu'il ne supportait pas les joueurs de Barcelone qui ne souhaitaient pas rester au club.

Une fois le départ de Dro de Barcelone confirmé, la course pour le recruter a commencé. Il aurait rencontré l'entraîneur du PSG, Luis Enrique, à son domicile barcelonais, ce qui l'aurait convaincu de rejoindre le club. Lundi, avant la finalisation du transfert, le président Joan Laporta a qualifié la situation de « regrettable » et a affirmé qu'un accord avait été trouvé concernant l'avenir de Dro.