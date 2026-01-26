Son départ imminent a provoqué une onde de choc en Catalogne. À seulement 18 ans, Dro Fernandez s’apprête à quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, laissant derrière lui incompréhension et crispation. En apparence, un transfert classique entre deux géants européens. En réalité, une décision mûrement réfléchie, nourrie par plusieurs frustrations accumulées. Entre perspectives sportives limitées, relations internes fragiles et influence décisive de son entourage, le dossier Dro Fernandez révèle des tensions profondes au sein du Barça.
Barça - PSG, les vraies raisons du départ de Dro Fernandez
Dro Fernandez frustré par son temps de jeu au Barça
Pour Dro Fernandez, la première fissure est apparue très tôt dans la saison. Le jeune milieu de terrain a progressivement compris que son avenir immédiat au Barça serait limité. Sous les ordres d’Hansi Flick, Dro Fernandez n’entrevoyait que peu de perspectives de temps de jeu, ni avec l’équipe première, ni à moyen terme. Une situation frustrante pour un joueur en quête de progression à un âge charnière de sa carrière.
Cette impression s’est renforcée lors de certaines rencontres clés. Aligné ponctuellement, puis redescendu en équipe réserve, Dro Fernandez a vécu des épisodes déterminants, notamment lors du match face à Guadalajara en Coupe du Roi. Selon les révélations de la Cadena Ser, ces allers-retours ont alimenté le doute du joueur, qui a commencé à s’interroger sérieusement sur la trajectoire la plus cohérente pour son avenir professionnel.
Des relations tendues avec les entraineurs du Barça
Au-delà du terrain, Dro Fernandez a également souffert d’un manque d’affinité au sein de la structure du club. En équipe réserve, sa relation avec le coach Belletti s’est révélée compliquée, accentuant son sentiment de stagnation. Un contexte interne pesant, qui a fini par convaincre Dro Fernandez que son développement ne serait pas optimal en restant en Catalogne.
C’est alors qu’un autre facteur est entré en jeu : son agent. Comme l’a révélé le journaliste Anton Meana sur les ondes de Cadena SER : « Tout d’abord, il y a eu un moment dans l’année où Dro s’est rendu compte qu’il n’allait presque pas jouer avec le Barça cette saison, voire la suivante, sous les ordres d’Hansi Flick. Des matches comme celui contre Guadalajara (16e de finale de Coupe du Roi, ndlr) ou d’autres pour lesquels il est redescendu en équipe réserve où il n’avait pas un bon feeling avec Belletti (le coach, ndlr), l’ont fait réfléchir sur la décision qui conviendrait le mieux pour son futur. Ensuite, une personne est apparue : Ivan de la Peña, qui est l’agent de Dro et ami direct de Luis Enrique. Grâce à cette relation, ils savaient que le joueur pouvait partir en janvier pour 6 M€ et le PSG va finalement payer environ 8 M€ pour des raisons d’impôt ».
Le départ de Dro Fernandez laisse des traces à Barcelone
Ce transfert en passe d’être bouclé n’a pas été digéré par les dirigeants blaugrana. La sortie médiatique très ferme de Joan Laporta illustre la colère du Barça face à la perte de Dro Fernandez, considéré comme un joueur à fort potentiel.Le PSG, de son côté, s’apprête à officialiser Dro Fernandez dans les prochaines heures, convaincu d’avoir saisi une opportunité stratégique.
Chronologiquement, ce départ apparaît donc comme la conséquence directe d’un enchaînement de décisions sportives, relationnelles et contractuelles. Pour Dro Fernandez, il s’agit désormais d’ouvrir un nouveau chapitre dans un environnement qu’il juge plus favorable à son épanouissement.