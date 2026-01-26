Barça - PSG, les vraies raisons du départ de Dro Fernandez

Au-delà du terrain, Dro Fernandez a également souffert d’un manque d’affinité au sein de la structure du club. En équipe réserve, sa relation avec le coach Belletti s’est révélée compliquée, accentuant son sentiment de stagnation. Un contexte interne pesant, qui a fini par convaincre Dro Fernandez que son développement ne serait pas optimal en restant en Catalogne.

C’est alors qu’un autre facteur est entré en jeu : son agent. Comme l’a révélé le journaliste Anton Meana sur les ondes de Cadena SER : « Tout d’abord, il y a eu un moment dans l’année où Dro s’est rendu compte qu’il n’allait presque pas jouer avec le Barça cette saison, voire la suivante, sous les ordres d’Hansi Flick. Des matches comme celui contre Guadalajara (16e de finale de Coupe du Roi, ndlr) ou d’autres pour lesquels il est redescendu en équipe réserve où il n’avait pas un bon feeling avec Belletti (le coach, ndlr), l’ont fait réfléchir sur la décision qui conviendrait le mieux pour son futur. Ensuite, une personne est apparue : Ivan de la Peña, qui est l’agent de Dro et ami direct de Luis Enrique. Grâce à cette relation, ils savaient que le joueur pouvait partir en janvier pour 6 M€ et le PSG va finalement payer environ 8 M€ pour des raisons d’impôt ».