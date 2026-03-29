Polémique des likes : Saibari, Ben Seghir et Kechta au cœur d’une controverse

Pour comprendre la virulence des réactions, il faut rappeler que le Maroc a été officiellement sacré champion d'Afrique le 17 mars dernier, après que la CAF a déclaré le Sénégal forfait suite aux incidents de la finale du 18 janvier. Une décision contestée : Dakar a saisi le Tribunal Arbitral du Sport mercredi dernier, et le trophée physique reste pour l'heure entre les mains sénégalaises. C'est donc dans ce climat que les Lions de la Teranga ont organisé une parade devant 70 000 supporters à Paris, perçue comme une provocation par une partie du public marocain.