Coupe d'Afrique des nations : le Sénégal fait appel auprès du TAS contre la victoire par forfait du Maroc ; c'est officiel, voici ce qui pourrait se passer désormais

L'édition 2026 de la Coupe d'Afrique n'en finit pas de faire parler d'elle.

La dernière nouvelle nous vient directement du Tribunal arbitral du sport, qui a officialisé une information qui était dans l'air : après la victoire sur le terrain du Sénégal le 18 janvier dernier et le verdict infirmé par la CAF il y a exactement une semaine (18 mars), voici un nouveau rebondissement : la FSF (la Fédération sénégalaise) a décidé de faire appel auprès du TAS contre la décision de la CAF d'attribuer la victoire 3-0 et la Coupe sur tapis vert au Maroc.

L'objectif est clairement d'annuler la décision précédente de la CAF qui avait déclaré le Sénégal vaincu par forfait pour avoir quitté le terrain pendant le match, mais pour l'instant, aucune date n'a encore été fixée pour l'audience.