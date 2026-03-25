Goal.com
En direct
TOPSHOT-FBL-AFR-2025-MATCH 52-SEN-MARAFP
Gabriele Stragapede

Traduit par

Coupe d'Afrique des nations : le Sénégal fait appel auprès du TAS contre la victoire par forfait du Maroc ; c'est officiel, voici ce qui pourrait se passer désormais

Africa Cup of Nations
Sénégal vs Maroc
Sénégal
Maroc

La fédération sénégalaise a déposé un recours officiel.

L'édition 2026 de la Coupe d'Afrique n'en finit pas de faire parler d'elle.

La dernière nouvelle nous vient directement du Tribunal arbitral du sport, qui a officialisé une information qui était dans l'air : après la victoire sur le terrain du Sénégal le 18 janvier dernier et le verdict infirmé par la CAF il y a exactement une semaine (18 mars), voici un nouveau rebondissement : la FSF (la Fédération sénégalaise) a décidé de faire appel auprès du TAS contre la décision de la CAF d'attribuer la victoire 3-0 et la Coupe sur tapis vert au Maroc.

L'objectif est clairement d'annuler la décision précédente de la CAF qui avait déclaré le Sénégal vaincu par forfait pour avoir quitté le terrain pendant le match, mais pour l'instant, aucune date n'a encore été fixée pour l'audience.

  • LA RECONSTRUCTION

    Rappelons ce qui s'était passé lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations : à la 98e minute, alors que le score était de 0-0, l'arbitre a accordé un penalty, après avoir été convoqué devant l'écran par le VAR, pour une faute de Diouf surBrahim Diaz.

    Le Sénégal décide alors de quitter le terrain et de regagner les vestiaires en signe de protestation, à la demande de l'entraîneur Pape Thiaw. Seul le capitaine Sadio Mané parvient à ramener ses coéquipiers sur le terrain et à faire reprendre le match à la 111e minute.

    Brahim Diaz rate ensuite son penalty, dont le lob est arrêté par Edouard Mendy, et, en prolongation, Pape Gueye marque le but de la victoire pour le Sénégal.

    • Publicité

  • QUE PEUT-IL SE PASSER MAINTENANT ?

    Alors, que va-t-il se passer maintenant ?

    Un communiqué du TAS l'explique : « Un collège arbitral du TAS sera désigné pour statuer sur l'affaire. Un calendrier de procédure sera ensuite établi. Conformément au règlement de procédure du TAS, le requérant (le Sénégal, ndlr) dispose de 20 jours pour déposer un mémoire d'appel contenant ses arguments juridiques, après quoi les défendeurs disposent de 20 jours supplémentaires pour déposer une réplique contenant leurs moyens de défense. À ce stade de la procédure, et compte tenu de la demande de suspension de la procédure formulée par la FSF, il n'est pas encore possible de prévoir les échéances procédurales ni d'indiquer quand une audience sera fixée.

Matchs Amicaux
Maroc crest
Maroc
MAR
Ecuador crest
Ecuador
ECU
Matchs Amicaux
Sénégal crest
Sénégal
SEN
Pérou crest
Pérou
PER