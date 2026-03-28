Malgré une décision controversée de la CAF ayant retiré au Sénégal son titre de la CAN 2025, les Lions de la Teranga ont choisi de célébrer leur sacre avec leurs supporters. Deux mois après la finale remportée sur le terrain face au Maroc, les joueurs ont présenté le trophée au Stade de France dans une ambiance festive. Un événement marquant, à la fois symbolique et politique, qui relance le débat autour de cette affaire toujours en cours.
CAN 2025, le Sénégal nargue la CAF et présente son trophée au Stade de France
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Le Sénégal célèbre son sacre malgré la décision de la CAF
Dans un contexte tendu, le Sénégal a décidé de maintenir les festivités autour de son sacre continental, comme si la décision de la Confédération africaine n’avait pas existé. Ce choix fort intervient alors que l’instance a attribué le titre au Maroc sur tapis vert, une décision intervenue plusieurs semaines après la finale disputée à Rabat.
Pour son premier match depuis cet épisode polémique, le Sénégal avait rendez-vous au Stade de France pour affronter le Pérou en amical. Avant la rencontre, les supporters se sont massivement mobilisés, se regroupant notamment aux abords de la basilique de Saint-Denis avant de rejoindre l’enceinte dans un cortège festif et engagé.
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Une mise en scène festive et symbolique au Stade de France
L’événement a été soigneusement orchestré pour marquer les esprits. Dès le début de l’après-midi, le Sénégal a lancé les célébrations avec un concert, suivi d’une vidéo retraçant la finale remportée contre le Maroc, sans évoquer les incidents ayant conduit à la sanction de la CAF.
Selon les informations rapportées de RMC Sport, l’ambiance est montée d’un cran avec la prestation de Youssou Ndour, figure majeure de la musique sénégalaise. Le point culminant du spectacle est l’entrée du trophée sur la pelouse, porté par le capitaine Kalidou Koulibaly, entouré du sélectionneur Pape Thiaw et de l’ensemble du groupe, sous les acclamations du public.
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Une affaire toujours en cours devant le TAS
Cette célébration intervient dans un climat de forte tension institutionnelle. Le Sénégal conteste toujours la décision de la CAF, qui a infligé une défaite sur tapis vert après avoir reproché aux joueurs d’avoir quitté temporairement la pelouse lors de la finale.
Refusant d’accepter ce verdict, le Sénégal a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS). La décision finale est attendue dans les prochaines semaines, ce qui maintient un flou autour du véritable vainqueur de cette CAN 2025. En attendant, cette célébration au Stade de France apparaît comme un message clair envoyé aux instances du football africain.