CAN 2025, le Sénégal nargue la CAF et présente son trophée au Stade de France

Dans un contexte tendu, le Sénégal a décidé de maintenir les festivités autour de son sacre continental, comme si la décision de la Confédération africaine n’avait pas existé. Ce choix fort intervient alors que l’instance a attribué le titre au Maroc sur tapis vert, une décision intervenue plusieurs semaines après la finale disputée à Rabat.

Pour son premier match depuis cet épisode polémique, le Sénégal avait rendez-vous au Stade de France pour affronter le Pérou en amical. Avant la rencontre, les supporters se sont massivement mobilisés, se regroupant notamment aux abords de la basilique de Saint-Denis avant de rejoindre l’enceinte dans un cortège festif et engagé.