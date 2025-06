Cherki n'a pas pesé : Le bilan mitigé de sa première avec Man City !

Manchester City vs WAC Casablanca

Première très attendue pour Cherki avec City ! Mais dans le succès des siens face au Wydad, le Français a livré une prestation sobre et discrète.

Tous les regards étaient braqués sur lui. Pour l'entrée en lice de Manchester City dans la Coupe du Monde des Clubs ce mercredi face au Wydad Casablanca (victoire 2-0), Rayan Cherki fêtait sa toute première titularisation sous ses nouvelles couleurs. Annoncé comme l'une des attractions de la rencontre, l'ancien Lyonnais a navigué entre l'aile droite et une position plus axiale. S'il fut présent dans la surface sur l'ouverture du score précoce de Phil Foden (2e), il n'est pas impliqué directement sur l'action initiée par un slalom d'un autre coéquipier. Un premier aperçu d'une prestation où le prodige a montré des éclairs de son talent, sans toutefois réussir à être véritablement décisif.