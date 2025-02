Pep Guardiola, la confession inquiétante sur le Real Madrid !

C. Ancelotti

Manchester City a craqué face au Real Madrid. Pep Guardiola avoue son impuissance après cette désillusion en Ligue des Champions.

Les champions d’Espagne et ceux d’Angleterre étaient aux prises, mardi soir, à l’Etihad Stadium dans le cadre du barrage aller de Ligue des champions. Manchester City pensait avoir fait le plus dur contre le Real Madrid, mais la fin du match a tourné au cauchemar. Alors qu’ils menaient jusqu'à la 80ᵉ minute, les Skyblues ont finalement perdu 2-3, laissant échapper un avantage crucial avant le match retour. Pep Guardiola, impuissant face à cette défaite, a exprimé sa frustration et ses doutes après la rencontre, des propos qui risquent d’inquiéter les supporters citizens.