Lyon vs Angers

Malgré une fin de saison décevante de l’OL, un départ de Paulo Fonseca n’est pas envisageable pour le club rhodanien.

Un vent de panique a soufflé sur Lyon ces dernières heures, porté par une rumeur persistante et virale concernant l'avenir de l'entraîneur. L’Olympique Lyonnais aurait, à en croire certains, déjà acté le départ de Paulo Fonseca après la dernière journée de championnat. Mais qu’en est-il vraiment ? Derrière les spéculations anonymes et les informations non vérifiées, la vérité semble toute autre.