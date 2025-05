Monaco valide son ticket pour la Ligue des Champions et enterre l'OL

Destins opposés à Louis II ! Monaco bat Lyon (2-0), file en Ligue des Champions et plonge l'OL dans le doute.

Le verdict est tombé au Stade Louis II, et il est brutal, contrasté, presque cruel. D'un côté, l'AS Monaco, euphorique et pragmatique, qui a validé avec autorité son billet pour la prochaine Ligue des Champions en s'imposant (2-0). De l'autre, un Olympique Lyonnais fantomatique, qui a vu ses derniers rêves de C1 s'évanouir en Principauté et son avenir s'assombrir encore un peu plus. Ce choc de l'avant-dernière journée de Ligue 1 a scellé des destins et confirmé des dynamiques diamétralement opposées.