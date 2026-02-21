Pauline Gamerre pour remplacer Pablo Longoria à l’OM ? Frank McCourt brise le silence

Depuis vendredi, les discussions s’intensifient autour d’une possible arrivée de Pauline Gamerre à la tête de l’Olympique de Marseille. Actuelle directrice générale du Red Star FC, cette Marseillaise de 42 ans ne débarque pas de nulle part dans le paysage olympien. Son profil a déjà émergé par le passé pour occuper un poste stratégique de direction générale.

Son expérience dans la gestion d’un club professionnel attire l’attention. Sa connaissance du football français aussi. Dans un contexte où l’OM cherche stabilité et clarté dans sa gouvernance, son nom apparaît comme une option sérieuse pour succéder à Pablo Longoria. Mais entre rumeur et décision actée, l’écart reste large.