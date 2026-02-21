La tempête souffle encore sur la Canebière. Battu à Brest (2-0) vendredi soir, l’OM traverse une zone de fortes turbulences. Et voilà que le dossier de la présidence refait surface dès le lendemain matin. Un nom circule, les spéculations s’emballent, tandis que le propriétaire sort du silence.
Pauline Gamerre pour remplacer Pablo Longoria à l’OM ? Frank McCourt brise le silence
- AFP
Pauline Gamerre, une piste crédible ?
Depuis vendredi, les discussions s’intensifient autour d’une possible arrivée de Pauline Gamerre à la tête de l’Olympique de Marseille. Actuelle directrice générale du Red Star FC, cette Marseillaise de 42 ans ne débarque pas de nulle part dans le paysage olympien. Son profil a déjà émergé par le passé pour occuper un poste stratégique de direction générale.
Son expérience dans la gestion d’un club professionnel attire l’attention. Sa connaissance du football français aussi. Dans un contexte où l’OM cherche stabilité et clarté dans sa gouvernance, son nom apparaît comme une option sérieuse pour succéder à Pablo Longoria. Mais entre rumeur et décision actée, l’écart reste large.
- AFP
Frank McCourt tempère les spéculations
Face à l’agitation médiatique, Frank McCourt choisit la prudence. Selon les informations de La Provence, l’entourage du propriétaire dément toute arrivée imminente de Pauline Gamerre à l’OM. Aucune nomination ne se profile à court terme.
Le feuilleton demeure donc ouvert. La succession de Pablo Longoria pourrait prendre du temps. Plusieurs semaines, peut-être davantage. Rien ne semble figé.
Dans le même temps, McCourt reprend les commandes. Il redessine l’organigramme. Il confie à Pablo Longoria des missions davantage institutionnelles, tandis que Medhi Benatia conserve le contrôle du secteur sportif. Une redistribution des rôles qui ne passe pas inaperçue.
- AFP
Une fracture interne qui s’élargit
Officiellement, l’Espagnol ne cherche pas l’affrontement. Il garde le silence. Pourtant, en interne, l’amertume persiste. Le récent communiqué diffusé par McCourt surprend Longoria, qui n’aurait pas été informé en amont. Ce détail pèse lourd.
Dans un climat déjà tendu, ce manque de concertation fragilise un peu plus la relation entre les deux hommes. Le dirigeant espagnol vit mal cette mise à l’écart progressive. Son départ de la Canebière semble désormais probable.
La crispation viserait surtout Medhi Benatia. Les tensions ne datent pas d’hier. Elles s’intensifient. La fracture se creuse. À Marseille, le chantier institutionnel s’ajoute aux urgences sportives. Et l’OM avance sur une ligne de crête.