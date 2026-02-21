L’Olympique de Marseille traverse une période trouble. Sur le terrain, les résultats inquiètent. En interne, les lignes bougent. Le départ annoncé de Pablo Longoria redistribue les cartes et pousse la direction à accélérer sa réflexion. Un nom circule déjà avec insistance pour prendre les commandes : Pauline Gamerre.
OM : Pablo Longoria sur le départ, une nouvelle présidente en approche !
- AFP
Une transition délicate à gérer
Rien n’épargne l’OM en ce moment. L’arrivée d’Habib Beye sur le banc n’a pas suffi à calmer les secousses. Battu à Brest (2-0) lors de son premier rendez-vous, le technicien doit composer avec un environnement chargé, presque électrique. Le calendrier n’offre aucun répit. Dans huit jours, l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais s’annonce déjà décisif pour la suite de la saison en Ligue 1.
Mais le vrai bouleversement ne se joue pas uniquement sur la pelouse. En interne, le départ programmé de Pablo Longoria marque la fin d’un cycle. L’Espagnol, très actif sur le marché des transferts ces dernières saisons, prépare son retrait dans un contexte tendu. La direction menée par Frank McCourt doit désormais piloter une transition sensible. Et elle ne tarde pas à envisager l’après.
- AFP
Pauline Gamerre en pole position
Dans les couloirs du Vélodrome, un profil prend de l’épaisseur. Selon les informations de L'Équipe, Pauline Gamerre figure en tête de liste pour succéder à Longoria. Native de Marseille, supportrice du club depuis l’enfance, elle connaît les codes locaux et le poids de l’institution.
Aujourd’hui directrice générale du Red Star FC, poste qu’elle occupe depuis 2024 après un premier passage remarqué entre 2011 et 2017, elle maîtrise les rouages d’un club populaire. Son expérience au sein du comité exécutif de la Fédération française de football (FFF) renforce encore son crédit. Elle navigue avec aisance dans les arcanes institutionnels.
- AFP
Une arrivée pas nouvelle sur la Canebière
La dirigeante de 42 ans doit prochainement rencontrer l’état-major de Frank McCourt. Ce dossier ne date pas d’hier. Déjà en 2021, des échanges avaient eu lieu entre les deux parties. Cette fois, le contexte diffère. Le club cherche stabilité, proximité et autorité.
Rien n’est encore scellé. Toutefois, son profil séduit. Marseille réclame un cap clair. Pauline Gamerre pourrait incarner ce retour aux fondamentaux, entre ancrage local et gestion rigoureuse. Le prochain choix de la direction pèsera lourd. Très lourd.