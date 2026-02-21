OM : Pablo Longoria sur le départ, une nouvelle présidente en approche !

Rien n’épargne l’OM en ce moment. L’arrivée d’Habib Beye sur le banc n’a pas suffi à calmer les secousses. Battu à Brest (2-0) lors de son premier rendez-vous, le technicien doit composer avec un environnement chargé, presque électrique. Le calendrier n’offre aucun répit. Dans huit jours, l’Olympico face à l’Olympique Lyonnais s’annonce déjà décisif pour la suite de la saison en Ligue 1.

Mais le vrai bouleversement ne se joue pas uniquement sur la pelouse. En interne, le départ programmé de Pablo Longoria marque la fin d’un cycle. L’Espagnol, très actif sur le marché des transferts ces dernières saisons, prépare son retrait dans un contexte tendu. La direction menée par Frank McCourt doit désormais piloter une transition sensible. Et elle ne tarde pas à envisager l’après.