L’Olympique de Marseille affrontait le Stade Brestois, vendredi soir, à l’occasion de la 23e journée de Ligue 1. Pour la première d’Habib Beye, les Phocéens n’ont pas su trouver la faille et se sont inclinés face au réalisme des Pirates.
Débuts amers pour Habib Beye, l’OM s’incline à Brest (2-0)
L’OM à la traîne, Brest déroule
Fraîchement arrivé sur le banc marseillais, Habib Beye a pu constater de ses yeux les tares de l’OM cette saison, notamment en défense. Une arrière-garde olympienne qui n’a pas notamment été capable de résister pendant plus de 10 minutes à l’attaque brestoise. Sur un centre d’Hugo Magnetti, Ludovic Ajorque prenait le dessus sur Nayef Aguerd avant de tromper Geronimo Rulli, pas irréprochable sur l’action, de la tête (1-0, 10e). Parfaitement entré dans le match, Brest accentuait la pression sur le camp marseillais et Ajorque aurait pu breaker dans la foulée si sa frappe avait trouvé le cadre sur une sortie mal maîtrisée de Rulli (15e).
L’Olympique de Marseille parvenait enfin à sortir de son camp avec Igor Paixao qui centrait d’un retourné acrobatique pour Mason Greenwood dont la frappe échappait au cadre de Grégoire Coudert (25e). Une fausse alerte pour les Pirates qui douchaient les Phocéens dans la foulée. Un copié-collé du premier but avec un nouveau centre de Magnetti pour une tête d’Ajorque imparable pour Geronimo Rulli (2-0, 29e). L’OM tente d’amorcer un sursaut mais le rapport de force était toujours du côté des Brestois qui étaient largement supérieurs lors de la première période.
Marseille maudit, Brest résiste
Au retour des vestiaires, l’OM semblait plus en maitrise dans le jeu même si les occasions se faisaient toujours rares. Le Stade Brestois, de son côté, se recroquevillait dans sa moitié de terrain et décidait de procéder en contre-attaque. Les Hommes d’Habib Beye avaient l’occasion de réduire le score mais Coudert déviait in-extrémis une tentative de Quentin Timber (59e). Marseille insistait avec une tête malicieuse d’Amine Gouiri qui passait à quelques centimètres du poteau (61e). Les Olympiens misaient davantage sur les centres mais la défense brestoise tenait bon et repoussait tous les dangers. Rien ne marchait pour l’OM qui ratait même sa meilleure occasion avec un penalty de Mason Greenwood sorti par Grégoire Coudert (83e).
Le gardien brestois était encore sur la trajectoire pour arrêter une tête à bout portant d’Hamed Junior Traoré qui filait dans les filets (90e+3). Une action qui illustrait l’inefficacité de l’OM qui n’aura jamais trouvé la solution face à Brest, ce soir. L’Olympique de Marseille (4e, 40 pts) perd encore de précieux points dans la course à la Ligue des Champions et pourrait même se retrouver à huit longueurs de l’OL (3e, 45 pts), à une semaine de l’Olympico. De son côté, le Stade Brestois (11e, 30 pts) s’offre sa huitième victoire de la saison, dont six à domicile, et se rapproche du maintien.