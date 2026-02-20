Débuts amers pour Habib Beye, l’OM s’incline à Brest (2-0)

Fraîchement arrivé sur le banc marseillais, Habib Beye a pu constater de ses yeux les tares de l’OM cette saison, notamment en défense. Une arrière-garde olympienne qui n’a pas notamment été capable de résister pendant plus de 10 minutes à l’attaque brestoise. Sur un centre d’Hugo Magnetti, Ludovic Ajorque prenait le dessus sur Nayef Aguerd avant de tromper Geronimo Rulli, pas irréprochable sur l’action, de la tête (1-0, 10e). Parfaitement entré dans le match, Brest accentuait la pression sur le camp marseillais et Ajorque aurait pu breaker dans la foulée si sa frappe avait trouvé le cadre sur une sortie mal maîtrisée de Rulli (15e).

L’Olympique de Marseille parvenait enfin à sortir de son camp avec Igor Paixao qui centrait d’un retourné acrobatique pour Mason Greenwood dont la frappe échappait au cadre de Grégoire Coudert (25e). Une fausse alerte pour les Pirates qui douchaient les Phocéens dans la foulée. Un copié-collé du premier but avec un nouveau centre de Magnetti pour une tête d’Ajorque imparable pour Geronimo Rulli (2-0, 29e). L’OM tente d’amorcer un sursaut mais le rapport de force était toujours du côté des Brestois qui étaient largement supérieurs lors de la première période.