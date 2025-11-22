L’Olympique de Marseille a quitté l’Allianz Riviera avec un large sourire et une victoire éclatante, mais l’ambiance en conférence de presse racontait une tout autre histoire. Roberto De Zerbi s’est présenté devant les médias avec un mélange de satisfaction et de prudence, presque à contre-courant du score (1-5). L’Italien se réjouit des trois points et d’une soirée maîtrisée, mais il voit plus loin : pour lui, le visage marseillais doit monter encore d’un cran, car le calendrier ne laisse aucun répit. À quatre jours d’un choc crucial en Ligue des champions contre Newcastle, le coach marseillais a adressé un message clair à son vestiaire.
Pas satisfait malgré la victoire à Nice, De Zerbi prévient avant OM-Newcastle
- AFP
Un succès large, mais un œil critique chez De Zerbi
Le score pourrait laisser croire à une balade, pourtant Roberto De Zerbi a vite refroidi ceux qui imaginaient une satisfaction totale. Dans ses mots, un mélange de lucidité et d’exigence.
« C'était un match difficile, il ne faut pas se fier au résultat. C'était un derby et les deux équipes voulaient bien faire », a-t-il expliqué d’entrée. La rencontre avait tous les ingrédients d’un piège, et même si ses joueurs ont frappé cinq fois, il estime que l’équipe n’a pas encore exploité tout son potentiel.
L’entraîneur italien, fidèle à sa ligne, refuse de se contenter d’une victoire spectaculaire. Il poursuit sans détour : « Mais je pense qu'on peut jouer beaucoup mieux. Je ne suis pas très satisfait du jeu proposé. On peut jouer mieux, dans la construction basse, dans la gestion du ballon dans la surface adverse. Mais je suis quand même très content. C'est une victoire qui compte contre une équipe difficile à jouer ».
Entre les lignes, on sent une volonté de maintenir l'exigence au plus haut niveau. De Zerbi veut une équipe capable d’imposer son tempo, peu importe le contexte ou le score. Même avec un 5-1 à l’extérieur, il garde une idée précise de ce qu’il attend.
- AFP
Le leadership provisoire ne change rien à l’ambition
Grâce à ce carton, l’OM a repris, provisoirement, la première place de Ligue 1. Une récompense symbolique, mais qui n’a pas poussé le coach à l’euphorie. Le technicien insiste sur le degré de progression encore possible dans le jeu, persuadé que son groupe doit montrer davantage.
« Je suis très satisfait mais je suis sûr qu'on a une équipe qui peut et doit jouer beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Je l'ai dit aux joueurs. Je les estime tellement que je pense ça après un 5-1 à Nice. Ça vous permet d'imaginer l'idée que je me fais de mes joueurs », développe-t-il.
Son discours révèle une conviction profonde : ce groupe possède un potentiel supérieur à ce qu’il montre pour l’instant. Le classement lui donne raison, mais lui regarde autre chose. Il regarde Newcastle.
Marseille prépare en effet une semaine capitale. Le duel face aux Anglais pourrait décider de la suite européenne du club, et l’OM entend rester dans cet élan positif.
« C'est important pour l'enthousiasme et le classement puisqu'on est premiers ce soir. Et c'est important pour Newcastle, Toulouse, etc. Ici on doit gagner et vite oublier, pour passer à la suite dès le lendemain », poursuit De Zerbi.
Même dans la victoire, il garde les yeux rivés sur la suite. Son seul motif d’inquiétude concerne les absents : « L'équipe progresse, mentalement notamment. La seule chose qui me préoccupe, c'est l'infirmerie et le nombre de blessés ».
- AFP
Une revanche personnelle pour De Zerbi
Au-delà des enjeux sportifs, l’Italien a savouré un moment plus personnel : « Je suis content d'avoir gagné ici parce qu'à chaque fois que je rentre en Italie en voiture, je passe devant ce stade et je me rappelais de la défaite 2-0 de la saison dernière. Maintenant je me souviendrai de ce 5-1 », sourit-il.
Une manière élégante de tourner la page tout en rappelant que son projet avance. Avec ce succès maîtrisé, l’OM s’offre une soirée parfaite : trois points, un message fort, et une équipe qui semble trouver son rythme au meilleur moment.