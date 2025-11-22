Pas satisfait malgré la victoire à Nice, De Zerbi prévient avant OM-Newcastle

Le score pourrait laisser croire à une balade, pourtant Roberto De Zerbi a vite refroidi ceux qui imaginaient une satisfaction totale. Dans ses mots, un mélange de lucidité et d’exigence.

« C'était un match difficile, il ne faut pas se fier au résultat. C'était un derby et les deux équipes voulaient bien faire », a-t-il expliqué d’entrée. La rencontre avait tous les ingrédients d’un piège, et même si ses joueurs ont frappé cinq fois, il estime que l’équipe n’a pas encore exploité tout son potentiel.

L’entraîneur italien, fidèle à sa ligne, refuse de se contenter d’une victoire spectaculaire. Il poursuit sans détour : « Mais je pense qu'on peut jouer beaucoup mieux. Je ne suis pas très satisfait du jeu proposé. On peut jouer mieux, dans la construction basse, dans la gestion du ballon dans la surface adverse. Mais je suis quand même très content. C'est une victoire qui compte contre une équipe difficile à jouer ».

Entre les lignes, on sent une volonté de maintenir l'exigence au plus haut niveau. De Zerbi veut une équipe capable d’imposer son tempo, peu importe le contexte ou le score. Même avec un 5-1 à l’extérieur, il garde une idée précise de ce qu’il attend.