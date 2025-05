Pablo Longoria brise le silence après le retour de l’OM en C1 : "Seuls contre tous…"

Muet depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria s’exprime enfin et livre un message fort sur le retour en Ligue des Champions de l’OM.

Le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, a profité de ce début de semaine pour adresser un message percutant via LinkedIn. Suspendu et tenu éloigné des micros, il a attendu que le retour officiel du club du Sud de la France en Ligue des Champions soit validé pour sortir de son silence. Un discours fort, empreint d’émotion et de gratitude, dans lequel il revient sur les turbulences vécues tout au long de la saison, et sur la reconstruction progressive de l'institution phocéenne.