Oubliez Endrick et Rodrygo ? Franco Mastantuono arrive pour tout changer dans l'attaque du Real Madrid !

À 17 ans, il a déjà marqué l'histoire de River Plate et s'apprête à rejoindre le Real Madrid après le Mondial des Clubs.

Et c'est reparti pour un tour. Le Real Madrid, fidèle à sa nouvelle politique, vient de signer un autre jeune et immense talent sud-américain. Ces dernières années, les Blancos ont en effet discrètement mais sûrement modifié leur stratégie de transfert, s'éloignant en grande partie du modèle "Galactique" d'antan pour se concentrer sur le recrutement d'une pléthore de jeunes joueurs excitants et à fort potentiel, venus de l'autre côté de l'Atlantique.

Et Franco Mastantuono est donc le dernier nom à s'ajouter à cette liste prestigieuse. Ce milieu de terrain offensif de seulement 17 ans a véritablement fait des vagues sous le maillot de River Plate au cours des deux dernières saisons. Il est notamment devenu le plus jeune buteur de toute l'histoire de ce club argentin légendaire, tout en attirant l'œil des recruteurs du monde entier par sa qualité de dribble et sa capacité de frappe de balle, aussi puissante qu'irrésistible.

Mais qui est exactement Franco Mastantuono ? D'où vient-il, quel est son parcours et où se dirige sa carrière ? Et surtout, est-il déjà assez bon et assez mûr pour pouvoir briller et imposer son talent dans un championnat aussi exigeant que la Liga espagnole ? GOAL se penche en détail sur la dernière acquisition adolescente du Real Madrid...