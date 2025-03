OM, un nouveau cador italien fonce sur Roberto De Zerbi

Fiorentina vs Juventus FC

Paris Saint-Germain vs Marseille

Après l’AC Milan, un autre grand club de Serie A envisage de chiper Roberto De Zerbi à l’OM.

L'avenir de Roberto De Zerbi à l'Olympique de Marseille pourrait bien être remis en question plus tôt que prévu. Le technicien italien, arrivé l'été dernier sur le banc phocéen, est désormais convoité par un poids lourd du football européen. Alors que son travail à l'OM ne passe pas inaperçu, un grand club italien surveille de près son évolution et pourrait rapidement passer à l'action. Une offensive qui pourrait bien bouleverser les plans de la direction marseillaise et poser de sérieuses interrogations sur l'avenir du projet sportif du club.