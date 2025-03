OM, un cador de Serie A insiste pour Roberto De Zerbi

Lecce vs Milan AC

Un grand club de Serie A est déterminé à chiper Roberto De Zerbi à l’OM en fin de saison.

Roberto De Zerbi fait l’unanimité à l’Olympique de Marseille. Arrivé l’été dernier, l’entraîneur italien a rapidement imposé sa patte et permis au club phocéen de retrouver une dynamique positive. Son style de jeu offensif et sa rigueur séduisent autant les supporters que la direction. Mais alors que l’OM espère enfin miser sur la stabilité, une menace venue d’Italie pourrait tout remettre en question. Un grand club de Serie A, en quête d’un nouveau coach pour la saison prochaine, s’intéresse de près à lui et pourrait bien tenter de le débaucher cet été.