OM - OL, les Gones annoncent la couleur pour l'Olympico

Le technicien portugais s’attend à un combat intense face à l’OM. « S’ils ne gagnent pas, ils se retrouveront à huit points. La pression est présente pour toutes les équipes (…) C’est toujours difficile de jouer contre Marseille, qui a beaucoup de qualités. Ils ont une équipe forte, qui n’est pas dans un très bon moment, mais avec un nouvel entraîneur. C’est un match qu’ils ont besoin de gagner. Pour toutes ces raisons, ce sera un match très difficile, mais nous sommes prêts (…) Il ne faut pas dramatiser parce que nous avons perdu contre Strasbourg et que nous jouons à Marseille. On n’aurait pas imaginé jouer Marseille avec cinq points d’avance. Nous devons rester équilibrés et être la même équipe que celle que nous avons montrée jusqu’à maintenant. L’intensité à Marseille peut être encore plus forte, nous le savons, avec beaucoup d’agressivité. Ce sont des aspects sur lesquels nous avons beaucoup travaillé cette semaine. Nous nous attendons à un match avec beaucoup d’intensité. »

Privé de plusieurs éléments comme Pavel Sulc ou Afonso Moreira, l’OL mise sur la force du collectif. « Sur ce genre de match, tactiquement, il faut être plus que prêt. Le coach est là pour nous donner tous les éléments afin qu’on puisse faire le meilleur match possible. Face à des équipes aussi médiatisées, la clé sera forcément tactique. L’intensité dans les duels sera très importante. Il faudra être beaucoup plus performant que contre Strasbourg, mettre plus d’impact, plus de rigueur et plus de concentration. Dans ce type de rencontre, chaque détail compte. À nous d’être au niveau dans tous les aspects du jeu », poursuit Tolisso dans des propos rapportés par Foot Mercato.

« Quand Moussa (Niakhaté) n’était pas là pendant la CAN, on a gagné. Quand moi je n’étais pas là, on a gagné. Quand Nico (Tagliafico) n’était pas là, on a gagné aussi. Ça montre que l’équipe est très forte. On arrive à gagner même sans certaines individualités. Bien sûr, j’aurais préféré qu’ils soient avec nous, mais j’ai totalement confiance en ceux qui vont les remplacer », ajoute le champion du monde 2018. Même privés de leurs supporters en déplacement, les Lyonnais pourront compter sur un message fort, matérialisé par une banderole affichant : "Avec vous à la guerre, continuez de nous rendre fiers", selon Foot Mercato. Un symbole que l’OL espère transformer en énergie supplémentaire pour frapper un grand coup au Vélodrome.