Dimanche soir, l’Orange Vélodrome sera le théâtre d’un nouvel Olympico brûlant entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. Un duel toujours chargé d’électricité, mais qui s’inscrit cette fois dans une dynamique bien particulière. Entre un club phocéen en quête de rebond et des Lyonnais installés sur le podium, le rapport de force semble évoluer. À quelques heures du choc, le discours venu du Rhône est clair : pas question de trembler.
OM - OL, les Gones annoncent la couleur pour l'Olympico
OM - OL, une dynamique opposée avant l’Olympico
Actuel troisième de Ligue 1 avec cinq points d’avance sur son rival, l’OL (45 pts) aborde ce déplacement en position favorable. Une situation qui tranche avec les projections du début de saison, lorsque beaucoup imaginaient les Marseillais dominer après un mercato ambitieux, tandis que les Lyonnais sortaient d’un exercice éprouvant. Aujourd’hui, les pensionnaires de l’Olympique Lyonnais sont également en tête de la phase de championnat de la Ligue Europa et toujours engagés en Coupe de France.
Malgré une récente défaite à Strasbourg mettant fin à une série de treize matches sans revers, l’OL refuse toute dramatisation. Corentin Tolisso a tenu à calmer le jeu : « La semaine s’est bien passée. On est revenus sur ce qui n’avait pas fonctionné à Strasbourg et on a bien travaillé. On n’est pas dans la panique. On n’a perdu qu’un match. La situation au classement reste favorable. On a analysé les raisons de cette défaite et maintenant, mon rôle, c’est de remettre tout le monde au travail. Quand on est sur le terrain, il faut être à 100 %. On a perdu un match, il ne faut surtout pas en perdre deux d’affilée. C’est le football, ça fait partie du jeu. On est dans une démarche de compréhension et d’amélioration. Et même quand on gagne, tout n’est jamais parfait. »
Marseille sous pression, Lyon en gestion
En face, le contexte est plus tendu. Éliminé de la Ligue des champions et battu récemment par Brest (2-0), l’Olympique de Marseille (4e, 40 pts) a changé d’entraîneur, Roberto De Zerbi ayant laissé place à Habib Beye. Pour l’OL, cette instabilité renforce la pression côté phocéen. « La situation est totalement opposée. Nous, on reste sur une belle série de 13 matches, alors que pour eux c’est plus compliqué. Ils alternent entre victoires et défaites, ils ont été éliminés de la Ligue des Champions… Avec leur budget, leur objectif est clairement de se qualifier pour la C1, donc forcément la pression est plus forte. Avec les supporters, ça devient difficile à gérer. Les dynamiques sont différentes. Nous, on a perdu un match, mais on n’est pas dans une panique totale. On veut garder cette mentalité, cette humilité et cette envie de progresser. Tous les matches valent trois points, il y a toujours de la pression. On sait que c’est un Olympico, un match que les supporters attendent avec impatience. Il y aura de la pression, c’est certain. On a la chance d’être troisièmes avec cinq points d’avance. On sait que Marseille se doit de gagner. Mais même avec ces cinq points d’avance, ça ne change rien pour nous. »
Paulo Fonseca partage cette analyse prudente au sein de l’OL : « Nous avons cinq points d’avance aujourd’hui. Ce n’est pas un avantage confortable, mais c’en est un. Nous savons que nous serons toujours troisièmes à la fin du match, ce qui est positif, mais en ce moment, il est difficile de penser à la place que nous occuperons à la fin du championnat. Il y a beaucoup de bonnes équipes. Nous savons que Marseille veut être troisième, voire deuxième. C’est pourquoi nous ne voulons pas mettre cette pression sur notre équipe. Nous avons de la pression, comme à chaque match, et Marseille en a aussi. »
Les Gones très confiants avant de défier l’OM
Le technicien portugais s’attend à un combat intense face à l’OM. « S’ils ne gagnent pas, ils se retrouveront à huit points. La pression est présente pour toutes les équipes (…) C’est toujours difficile de jouer contre Marseille, qui a beaucoup de qualités. Ils ont une équipe forte, qui n’est pas dans un très bon moment, mais avec un nouvel entraîneur. C’est un match qu’ils ont besoin de gagner. Pour toutes ces raisons, ce sera un match très difficile, mais nous sommes prêts (…) Il ne faut pas dramatiser parce que nous avons perdu contre Strasbourg et que nous jouons à Marseille. On n’aurait pas imaginé jouer Marseille avec cinq points d’avance. Nous devons rester équilibrés et être la même équipe que celle que nous avons montrée jusqu’à maintenant. L’intensité à Marseille peut être encore plus forte, nous le savons, avec beaucoup d’agressivité. Ce sont des aspects sur lesquels nous avons beaucoup travaillé cette semaine. Nous nous attendons à un match avec beaucoup d’intensité. »
Privé de plusieurs éléments comme Pavel Sulc ou Afonso Moreira, l’OL mise sur la force du collectif. « Sur ce genre de match, tactiquement, il faut être plus que prêt. Le coach est là pour nous donner tous les éléments afin qu’on puisse faire le meilleur match possible. Face à des équipes aussi médiatisées, la clé sera forcément tactique. L’intensité dans les duels sera très importante. Il faudra être beaucoup plus performant que contre Strasbourg, mettre plus d’impact, plus de rigueur et plus de concentration. Dans ce type de rencontre, chaque détail compte. À nous d’être au niveau dans tous les aspects du jeu », poursuit Tolisso dans des propos rapportés par Foot Mercato.
« Quand Moussa (Niakhaté) n’était pas là pendant la CAN, on a gagné. Quand moi je n’étais pas là, on a gagné. Quand Nico (Tagliafico) n’était pas là, on a gagné aussi. Ça montre que l’équipe est très forte. On arrive à gagner même sans certaines individualités. Bien sûr, j’aurais préféré qu’ils soient avec nous, mais j’ai totalement confiance en ceux qui vont les remplacer », ajoute le champion du monde 2018. Même privés de leurs supporters en déplacement, les Lyonnais pourront compter sur un message fort, matérialisé par une banderole affichant : "Avec vous à la guerre, continuez de nous rendre fiers", selon Foot Mercato. Un symbole que l’OL espère transformer en énergie supplémentaire pour frapper un grand coup au Vélodrome.