L'Olympique de Marseille vit une saison totalement irrationnelle. Après des semaines de séismes institutionnels marqués par le départ fracassant de Roberto De Zerbi, la colère noire des supporters, le déclassement du président Pablo Longoria, et le rocambolesque va-et-vient de Medhi Benatia – finalement réintégré sous l'impulsion du propriétaire Frank McCourt –, l'OM avait un besoin vital d'un électrochoc positif. Suite à l'intérim express de Jacques Abardonado, c'est finalement Habib Beye qui a été choisi pour reprendre le flambeau. Un parachutage aux allures de destin pour l'enfant du club, limogé du Stade Rennais il y a peine dix jours, et qui voit son rêve de toujours se réaliser. À la veille de son premier test sur le banc face à Brest, le nouveau technicien a livré une conférence de presse inaugurale pleine d'assurance et de pragmatisme.