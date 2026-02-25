À l’approche de la 24e journée de Ligue 1, le déplacement de l’Olympique Lyonnais à Marseille, dimanche à 20h45, suscite déjà une forte tension. L’affiche sera dirigée par Jérôme Brisard, mais côté lyonnais, une autre préoccupation occupe les esprits : l’état physique d’un joueur très en forme, touché le week-end dernier.
OM - OL : vers le forfait d’une star lyonnaise pour l’Olympico ?
- AFP
Un Olympico sous haute tension en Ligue 1
L’OM accueille l’OL en clôture de cette 24e journée. Un rendez-vous toujours électrique entre deux rivaux historiques du championnat. Lyon se rend au Vélodrome avec l’ambition de frapper fort afin de consolider sa troisième place au classement. Pourtant, un doute persiste dans les rangs rhodaniens.
Le nom de Pavel Sulc circule avec insistance. L’attaquant tchèque soigne actuellement une blessure contractée lors du déplacement à Strasbourg, rencontre que l’OL a perdue 3-1. Sorti dès la demi-heure de jeu, le buteur lyonnais ressent une gêne à l’ischio-jambier.
- AFP
Pavel Sulc en soins, Lyon dans l’attente
Depuis cet épisode en Alsace, Sulc suit un protocole de soins. Mardi, il n’a pas retrouvé le groupe à l’entraînement collectif. Selon les informations relayées par Le Progrès, il poursuit un travail spécifique afin de réduire la durée de son indisponibilité.
Le staff médical observe l’évolution de la situation jour après jour. Le forfait du joueur n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle. Lyon garde espoir. Le calendrier laisse encore un court délai avant le choc face à Marseille.
La question demeure entière : simple alerte musculaire ou véritable lésion ? Ce point déterminera la décision finale. En interne, la prudence domine, car un ischio-jambier fragilisé expose à une rechute.
- AFP
Un coup dur potentiel pour l’OL face à l’OM
Si Pavel Sulc venait à manquer l’Olympico, l’OL perdrait un atout offensif majeur. Le joueur compte 13 buts et 7 passes décisives cette saison en 31 matchs toutes compétitions confondue avec l’OL. Dans un match de cette importance, chaque détail compte. Lyon devra trancher rapidement, tout en évitant de précipiter le retour de son attaquant.
Réponse attendue dans les prochaines heures.