OM - OL : vers le forfait d’une star lyonnaise pour l’Olympico ?

Depuis cet épisode en Alsace, Sulc suit un protocole de soins. Mardi, il n’a pas retrouvé le groupe à l’entraînement collectif. Selon les informations relayées par Le Progrès, il poursuit un travail spécifique afin de réduire la durée de son indisponibilité.

Le staff médical observe l’évolution de la situation jour après jour. Le forfait du joueur n’a pas encore fait l’objet d’une annonce officielle. Lyon garde espoir. Le calendrier laisse encore un court délai avant le choc face à Marseille.

La question demeure entière : simple alerte musculaire ou véritable lésion ? Ce point déterminera la décision finale. En interne, la prudence domine, car un ischio-jambier fragilisé expose à une rechute.