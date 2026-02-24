OM - OL : l’arbitre de l’Olympico connu, ça sent bon pour Marseille

Les instances ont tranché : c’est Jérôme Brisard qui dirigera l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. À 39 ans, l’arbitre français possède déjà une solide expérience des grandes affiches. Dimanche, il officiera dans une enceinte en ébullition, le Vélodrome, où la pression grimpe vite.

Pour Marseille, le timing reste crucial. La saison entre dans sa dernière ligne droite. Chaque point peut faire basculer la course à l’Europe, notamment dans la bataille pour une place en Ligue des champions.