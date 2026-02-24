À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, chaque élément compte. La désignation arbitrale, souvent scrutée de près, ne fait pas exception. Dimanche, au Vélodrome, l’enjeu dépasse le simple prestige régional : Marseille vise l’Europe, et pourquoi pas la Ligue des champions. Dans ce contexte brûlant, le nom de l’homme au sifflet attire déjà l’attention.
OM - OL : l’arbitre de l’Olympico connu, ça sent bon pour Marseille
- AFP
Jérôme Brisard au sifflet du choc OM – OL
Les instances ont tranché : c’est Jérôme Brisard qui dirigera l’Olympico entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais. À 39 ans, l’arbitre français possède déjà une solide expérience des grandes affiches. Dimanche, il officiera dans une enceinte en ébullition, le Vélodrome, où la pression grimpe vite.
Pour Marseille, le timing reste crucial. La saison entre dans sa dernière ligne droite. Chaque point peut faire basculer la course à l’Europe, notamment dans la bataille pour une place en Ligue des champions.
- AFP
Un visage familier pour les Marseillais
Brisard n’arrive pas en terrain inconnu. Cette saison, il a déjà arbitré l’OM lors du Classique remporté face au PSG (1-0), ainsi que durant le déplacement à Lille. Deux rendez-vous marquants dans le parcours marseillais.
Autre statistique qui interpelle : sous sa direction, l’OM a remporté ses deux confrontations officielles face à Lyon. Succès 1-2 à Décines le 23 avril 2023, puis victoire 3-2 au Vélodrome le 2 février 2025. Un précédent qui nourrit l’optimisme côté phocéen.
- AFP
Une équipe arbitrale complète pour l’Olympico
Brisard sera épaulé par Alexis Auger et Erwan Finjean le long des lignes. Abdelatif Kherradji occupera le rôle de quatrième arbitre. Côté assistance vidéo, Bastien Dechépy et Yohann Rouinsard superviseront la VAR.
Tous les ingrédients sont réunis pour un Olympico électrique. Marseille espère que l’histoire récente se répétera.