OM - OL : la sanction est tombée pour Louis-Jean après ses propos envers l’arbitre du match

La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel statue mercredi sur le dossier. Le directeur technique de l’Olympique Lyonnais reçoit deux matchs de suspension ferme. La sanction s’accompagne également de deux rencontres supplémentaires avec sursis.

La décision concerne le banc de touche, l’accès au vestiaire des arbitres ainsi que toutes les fonctions officielles lors des matchs. Cette sanction découle d’un incident intervenu à l’issue de la rencontre OM-OL, disputée début mars lors de la 24e journée du championnat. Ce soir-là, Lyon s’incline 3-2 au terme d’un scénario renversant.