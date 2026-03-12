La tension de l’Olympico du 1er mars continue de produire ses effets. Lors de cette rencontre de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, les esprits s’échauffent dans les dernières minutes puis après le coup de sifflet final. Plusieurs décisions arbitrales déclenchent une vive contestation du côté lyonnais. Quelques jours plus tard, la Ligue de Football Professionnel rend son verdict concernant Matthieu Louis-Jean.
OM - OL : la sanction est tombée pour Louis-Jean après ses propos envers l’arbitre du match
- AFP
Deux matchs fermes pour Matthieu Louis-Jean
La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel statue mercredi sur le dossier. Le directeur technique de l’Olympique Lyonnais reçoit deux matchs de suspension ferme. La sanction s’accompagne également de deux rencontres supplémentaires avec sursis.
La décision concerne le banc de touche, l’accès au vestiaire des arbitres ainsi que toutes les fonctions officielles lors des matchs. Cette sanction découle d’un incident intervenu à l’issue de la rencontre OM-OL, disputée début mars lors de la 24e journée du championnat. Ce soir-là, Lyon s’incline 3-2 au terme d’un scénario renversant.
- AFP
Une fin de match très tendue
Le match se termine dans une atmosphère électrique. Les dirigeants lyonnais expriment leur frustration face à plusieurs décisions arbitrales jugées défavorables.
Dans un premier temps, un but de Corentin Tolisso n’est pas validé en seconde période pour une position de hors-jeu signalée après intervention du VAR. La décision se joue à quelques centimètres.
Autre action qui alimente la colère lyonnaise : une faute supposée d’Emerson Palmieri sur Tyler Morton au début de l’action qui amène le troisième but marseillais dans le temps additionnel. L’OM renverse pourtant la situation après avoir été mené jusqu’à la 80e minute.
- AFP
Des propos adressés à l’arbitre et une suspension qui impacte le calendrier de l’OL
Après le coup de sifflet final, Matthieu Louis-Jean réagit avec beaucoup d’émotion. L’épisode se déroule dans les secondes qui suivent la fin du match.
Selon le rapport officiel, il adresse alors des propos à Jérôme Brisard, l’arbitre de la rencontre. L’officiel sort immédiatement un carton rouge à l’encontre du dirigeant lyonnais.
Dans le même temps, l’entraîneur lyonnais Paulo Fonseca parvient à calmer la situation lors de sa prise de parole face aux médias.
La sanction prononcée par la commission prend effet à partir de mardi prochain à minuit. Matthieu Louis-Jean manquera donc au minimum deux rendez-vous : la réception de l’AS Monaco le 22 mars à 15 heures, puis le déplacement sur la pelouse d’Angers SCO le 5 avril à 15 heures.
- Getty Images Sport
D’autres suspensions confirmées
Lors de cette même réunion disciplinaire, la commission confirme également plusieurs suspensions automatiques pour accumulation de cartons jaunes.
Sont concernés : Ludovic Ajorque et Brendan Chardonnet du Stade Brestois 29, Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Tyler Morton pour l’Olympique Lyonnais ainsi que Yanis Zouaoui du Havre AC.