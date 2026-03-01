"Injustice totale" : Fonseca n'a pas digéré la défaite à Marseille

Il est arrivé en conférence de presse le visage fermé, le regard noir. Paulo Fonseca n'avait "pas envie d'être ici", et il l'a fait savoir d'emblée. La défaite de son équipe sur le fil face à l'Olympique de Marseille (2-3), dans un Olympico électrique, lui est restée en travers de la gorge. Pas pour la performance de ses joueurs, qu'il a jugée courageuse, mais pour ce qu'il considère comme une "injustice totale". L'entraîneur portugais, qui a déjà été lourdement suspendu par le passé pour des critiques envers l'arbitrage, a dû prendre sur lui pour ne pas exploser.

"La meilleure équipe a perdu aujourd'hui"

Au micro du diffuseur, puis devant les journalistes, le coach lyonnais a martelé le même message, teinté d'amertume et de colère rentrée. "La meilleure équipe a perdu aujourd'hui", a-t-il répété, estimant que ses joueurs avaient "marqué trois buts", en référence à une réalisation refusée pour un hors-jeu qu'il juge inexistant. "J'ai vu la situation de nombreuses fois, c'est impossible de me convaincre qu'il y avait hors-jeu", a-t-il lâché, refusant de développer davantage, de peur d'une nouvelle sanction. "J'ai été sanctionné neuf mois sans pouvoir parler. Je sais que je ne peux pas parler. Vous devez respecter ma position".

Son agacement était palpable, sa frustration immense. Il n'a pas voulu commenter non plus une possible faute au départ du troisième but marseillais, renvoyant les journalistes à leur propre analyse. "J'ai l'impression que vous avez regardé un autre match. C'est pour ça que je ne veux pas perdre de temps à commenter", a-t-il conclu, glacial. Une manière de signifier son profond désaccord avec les décisions arbitrales, sans jamais franchir la ligne rouge qui lui vaudrait une nouvelle suspension.

Une colère froide et lourde de sens

Cette colère froide est le symbole de l'impuissance d'un entraîneur qui a vu le match lui échapper sur des faits de jeu qu'il ne maîtrise pas. Il a senti que son équipe, qui avait mené deux fois au score, méritait mieux. Il a vu un but valable, selon lui, être refusé, et un but encaissé entaché d'une faute. Trop, c'est trop.

Cette sortie médiatique, aussi maîtrisée soit-elle, est un coup de pression mis sur le corps arbitral. Paulo Fonseca a choisi ses mots, mais le message est passé. Il se sent lésé, et il l'a fait savoir. Cette défaite dans l'Olympico, au-delà de l'aspect comptable, laissera des traces. Et la guerre des nerfs entre le coach lyonnais et les arbitres de Ligue 1 n'en est certainement pas à son dernier chapitre.