La fin de match en clôture de la 24e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais continue d’alimenter les débats. Le troisième but marseillais, inscrit dans le temps additionnel, a suscité la colère lyonnaise. La Direction technique de l’arbitrage a désormais livré son analyse.
Le troisième but de l’OM contre l’OL invalidé ? La direction de l’arbitrage a tranché
Une action qui change tout
Dimanche soir, le Vélodrome retient son souffle jusqu’à la 91e minute. Sur une offensive marseillaise, Tyler Morton chute après un contact avec Emerson. L’arbitre de la rencontre, Jérôme Brisard, laisse l’action se poursuivre. Quelques secondes plus tard, Pierre-Emerick Aubameyang fait trembler les filets et offre la victoire 3-2 aux Phocéens.
Côté lyonnais, la frustration éclate immédiatement. Le banc réclame une faute. Les regards se tournent vers l’assistance vidéo.
La colère lyonnaise
Paulo Fonseca ne cache pas son incompréhension, soulignant même que l’équipe la plus forte a perdu. Plusieurs joueurs contestent. Le directeur général Matthieu Louis-Jean espère une intervention de la VAR. Rien ne vient.
Le but reste validé sur le terrain. Les Lyonnais quittent Marseille amers, persuadés d’avoir subi une injustice dans les dernières secondes.
Le rapport officiel de la DTA
Quelques jours plus tard, la Direction technique de l'arbitrage publie son rapport hebdomadaire. L’instance confirme la décision arbitrale et cite précisément les Lois du jeu :
« Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L’analyse de l’arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé ».
Pour la DTA, le contact ne résulte pas d’une action fautive du joueur marseillais. La décision prise en direct respecte le règlement.
Une victoire validée
Ce rapport met un terme au débat institutionnel. L’OM conserve son succès 3-2 sans contestation officielle.
À Lyon, la pilule reste difficile à avaler. Mais le verdict tombe : aucune irrégularité. La revanche attendra une prochaine confrontation. Peut-être en Coupe de France ou carrément la saison prochaine.