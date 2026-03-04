Le troisième but de l’OM contre l’OL invalidé ? La direction de l’arbitrage a tranché

Quelques jours plus tard, la Direction technique de l'arbitrage publie son rapport hebdomadaire. L’instance confirme la décision arbitrale et cite précisément les Lois du jeu :

« Au début de la phase offensive, le joueur marseillais n°33 ne commet aucune infraction à la Loi 12. En effet, stable sur ses appuis, il ne réalise aucun mouvement destiné à se mettre volontairement sur la trajectoire de son adversaire, le contact étant exclusivement initié par la course de ce dernier. L’analyse de l’arbitre sur le terrain était donc conforme aux Lois du jeu, et le but devait bien être accordé ».

Pour la DTA, le contact ne résulte pas d’une action fautive du joueur marseillais. La décision prise en direct respecte le règlement.