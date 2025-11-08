OM, la sortie cinglante d'Adil Rami sur Benjamin Pavard

Arrivé pour stabiliser une défense en perte de repères, Benjamin Pavard devait incarner le renouveau défensif de l’OM. Pourtant, depuis plusieurs semaines, le joueur peine à retrouver son meilleur niveau. Face à l’Atalanta en Ligue des champions (0-1), il a de nouveau affiché des signes d’inconstance, entre erreurs d’anticipation et manque d’impact physique.

Didier Deschamps, qui ne l’a pas convoqué pour les deux prochains matchs des Bleus, semble lui aussi avoir constaté cette baisse de régime. À Marseille, l’absence de Pavard dans la liste n’a d’ailleurs surpris personne. Le défenseur de 28 ans, censé suppléer un Leonardo Balerdi irrégulier, n’a pas encore trouvé le bon équilibre dans sa relance ni dans son positionnement.