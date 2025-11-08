À Marseille, le secteur défensif continue de susciter de vives inquiétudes. Malgré un mercato estival ambitieux, les prestations de la ligne arrière de l’Olympique de Marseille n’ont pas convaincu. Et au cœur de ces difficultés, un nom revient avec insistance : Benjamin Pavard. L’international français, prêté par l’Inter Milan, traverse une période délicate. Ses dernières sorties manquées ont attiré de nombreuses critiques, notamment celle, virulente, de son ancien coéquipier Adil Rami. Une déclaration choc qui en dit long sur la situation du défenseur champion du monde 2018.
OM, la sortie cinglante d'Adil Rami sur Benjamin Pavard
- Getty Images
Benjamin Pavard dans la tourmente à Marseille
Arrivé pour stabiliser une défense en perte de repères, Benjamin Pavard devait incarner le renouveau défensif de l’OM. Pourtant, depuis plusieurs semaines, le joueur peine à retrouver son meilleur niveau. Face à l’Atalanta en Ligue des champions (0-1), il a de nouveau affiché des signes d’inconstance, entre erreurs d’anticipation et manque d’impact physique.
Didier Deschamps, qui ne l’a pas convoqué pour les deux prochains matchs des Bleus, semble lui aussi avoir constaté cette baisse de régime. À Marseille, l’absence de Pavard dans la liste n’a d’ailleurs surpris personne. Le défenseur de 28 ans, censé suppléer un Leonardo Balerdi irrégulier, n’a pas encore trouvé le bon équilibre dans sa relance ni dans son positionnement.
- AFP
Adil Rami égratigne Benjamin Pavard
Toujours prompt à donner son avis sur l’actualité olympienne, Adil Rami n’a pas mâché ses mots au sujet de son ancien partenaire en équipe de France. Sur Ligue 1+, l’ex-défenseur marseillais a livré une analyse sans détours : « Benjamin Pavard, tu peux faire une erreur mais pas 15… Tu peux faire deux erreurs mais pas 15. Mais là, tu en as quatre dans une semaine. »
Une phrase lourde de sens qui illustre la frustration générale autour du rendement de Pavard. Pour Adil Rami, la répétition des fautes individuelles du joueur traduit une perte de confiance criante. Ce constat s’ajoute à un sentiment d’impuissance chez les supporters, qui espéraient voir en lui un leader capable d’apporter sérénité et rigueur à une défense souvent déstabilisée.
Benjamin Pavard, le nouveau bouc-émissaire de l’OM
Ces propos n’ont pas tardé à trouver un écho du côté de la presse locale. Selon La Provence, Benjamin Pavard reste « englué dans une mauvaise passe » et traverse « une très mauvaise série de cinq navets ». Le quotidien marseillais dresse un constat alarmant : malgré un début encourageant, le défenseur peine à se relever et à redevenir une référence dans l’axe. Sa forme physique, encore irrégulière, inquiète autant que son manque d’assurance dans les duels.
- AFP
L’heure du sursaut pour Benjamin Pavard
En attendant, Roberto De Zerbi devra composer avec un joueur en quête de repères face à Brest, ce samedi (17h). Le coach espère voir son défenseur retrouver l’assurance qui faisait sa force en Serie A. Car à l’heure où Nayef Aguerd commence à s’imposer dans le onze marseillais, Benjamin Pavard risque de voir sa place fragilisée. Le Marocain, revenu de blessure, incarne aujourd’hui une alternative crédible, malgré quelques prestations mitigées. Pour Pavard, l’objectif est clair : prouver qu’il peut redevenir le pilier attendu