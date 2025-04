Marseille vs Montpellier

Alors que le mercato estival approche à grands pas, l’OM pourrait lâcher Mason Greenwood à l’Arabie Saoudite en échange d’un gros chèque.

Malgré une fin de saison en demi-teinte, Mason Greenwood reste l’un des joueurs les plus convoités du mercato. Arrivé à l’OM avec une réputation lourde à porter, l’Anglais a su rebondir sur les pelouses de Ligue 1 et prouver sa valeur. Mais alors que Marseille imaginait peut-être construire son avenir autour de lui, une proposition venue du Moyen-Orient pourrait tout changer. Et pas n’importe laquelle. En coulisses, une opération XXL s’organise.