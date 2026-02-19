OM : exit Longoria, un haut responsable va prendre la porte

Le président de l’OM, Pablo Longoria, n’apparaît plus en position de force. Écarté du secteur sportif, désormais piloté par Medhi Benatia, directeur du football et seul décisionnaire dans ce domaine, le dirigeant espagnol de 39 ans attend que les échanges entre son avocat et les représentants de Frank McCourt entrent dans une phase plus concrète.

Selon L’Équipe, l’issue semble écrite : un départ après presque cinq années à la tête du club, lui qui avait pris les commandes fin février 2021. Reste à savoir quand et comment.