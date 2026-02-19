Déjà trois renforts de poids pour Habib Beye, nouvel entraîneur de l’OM

À 48 ans, Habib Beye entame un nouveau chapitre sur le banc de l’Olympique de Marseille. Arrivé dans la cité phocéenne mercredi soir, il passe la nuit sur place avant d’attaquer dès le lendemain. Au programme : première séance d’entraînement puis conférence de presse d’avant-match à 14h15, qui sert aussi de présentation officielle.

Le timing parle de lui-même. L’OM ne souhaite plus s’enliser dans l’attente. Après une semaine marquée par des tensions internes et une transition express, le club veut retrouver de la stabilité.

L’intérim de Pancho Abardonado se referme donc. Court. Intense. Le nul concédé face au RC Strasbourg (2-2), alors que Marseille menait de deux buts, laisse un goût amer. L’équipe avance désormais vers un nouveau cap.