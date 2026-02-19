Officialisé tard mercredi soir par l’OM, Habib Beye pose ses valises dans un club encore agité. Contrat de 18 mois en poche, première séance programmée dès ce jeudi, staff déjà structuré : le nouvel entraîneur marseillais enclenche rapidement son projet.
Déjà trois renforts de poids pour Habib Beye, nouvel entraîneur de l’OM
Beye lancé sans perdre une minute
À 48 ans, Habib Beye entame un nouveau chapitre sur le banc de l’Olympique de Marseille. Arrivé dans la cité phocéenne mercredi soir, il passe la nuit sur place avant d’attaquer dès le lendemain. Au programme : première séance d’entraînement puis conférence de presse d’avant-match à 14h15, qui sert aussi de présentation officielle.
Le timing parle de lui-même. L’OM ne souhaite plus s’enliser dans l’attente. Après une semaine marquée par des tensions internes et une transition express, le club veut retrouver de la stabilité.
L’intérim de Pancho Abardonado se referme donc. Court. Intense. Le nul concédé face au RC Strasbourg (2-2), alors que Marseille menait de deux buts, laisse un goût amer. L’équipe avance désormais vers un nouveau cap.
Un noyau dur déjà opérationnel
La vraie nouveauté ne concerne pas seulement le nom du coach. Selon L’Équipe, Habib Beye débarque avec trois hommes de confiance : Sébastien Bichard, Olivier Saragaglia et Yann Cavezza. Tous travaillaient avec lui au Stade Rennais FC.
Ce choix ne doit rien au hasard. Dans un environnement où la pression monte vite, l’entraîneur préfère s’appuyer sur un staff qu’il connaît parfaitement. Méthodes rodées. Automatismes déjà en place. Les échanges gagnent en fluidité. Les décisions aussi.
Abardonado, lui, conserve une place dans l’organigramme technique. Le staff s’annonce toutefois moins fourni que celui de Roberto De Zerbi, dont la structure se révélait particulièrement dense.
Un clin d’œil du calendrier
Le football a parfois le sens de l’ironie. Le dernier succès de De Zerbi à la tête de l’OM intervient face au Rennes de Beye, en huitièmes de finale de Coupe de France (3-0, le 3 février). Quelques semaines plus tard, les rôles changent.
À Marseille, chaque changement d’entraîneur provoque un frisson. Celui-ci n’échappe pas à la règle. Mais Beye bénéficie d’un élément rare : du temps contractuel. Dix-huit mois pour imposer ses idées, stabiliser le vestiaire et viser les objectifs fixés par la direction.
Installer un cycle et calmer la tempête
L’OM traverse une période agitée. Les supporters réclament des résultats. Les dirigeants attendent un rebond immédiat. Dans ce contexte, la présence de trois adjoints fidèles agit comme un socle.
Beye connaît la maison. Ancien joueur marseillais, il comprend l’exigence locale. Il sait que seule la victoire apaise les débats. Son défi commence maintenant : transformer l’énergie brute du club en constance sportive. Le chantier s’ouvre. Les cartes sont distribuées. À lui d’orchestrer la suite.