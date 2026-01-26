OM : c’est fait, Strasbourg fait une offre pour Darryl Bakola

Mais l’intérêt pour Bakola ne se limite pas à la France. À l’étranger, d’autres clubs suivent le joueur. En Italie, l’Inter Milan reste attentif, même si aucun mouvement concret n’a été signalé pour l’instant. En Allemagne, Stuttgart vient de se positionner et pourrait intensifier la concurrence pour le milieu olympien. Une situation qui promet d’animer les derniers jours du mercato marseillais jusqu’au 31 janvier.

Entre ventes et recrutements, l’OM continue de gérer un mercato hivernal chargé. Le départ probable de Bakola illustrerait la volonté du club de fluidifier son effectif et de tirer parti des opportunités financières. Dans ce contexte, Strasbourg, Stuttgart et l’Inter Milan représentent des pistes concrètes qui pourraient permettre au jeune joueur de franchir un nouveau cap.