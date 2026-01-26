Goal.com
Patrick Tchanhoun

OM : c’est fait, Strasbourg fait une offre pour Darryl Bakola

Darryl Bakola pourrait quitter l’OM cet hiver : Strasbourg passe à l’action et les discussions s’accélèrent.

Après Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un autre départ majeur. Cette fois, c’est Darryl Bakola qui attire l’attention. Selon les dernières informations, le Racing Club de Strasbourg a formulé une première offre concrète pour s’attacher les services du jeune milieu phocéen.

