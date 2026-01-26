Après Robinio Vaz, l’Olympique de Marseille pourrait enregistrer un autre départ majeur. Cette fois, c’est Darryl Bakola qui attire l’attention. Selon les dernières informations, le Racing Club de Strasbourg a formulé une première offre concrète pour s’attacher les services du jeune milieu phocéen.
OM : c'est fait, Strasbourg fait une offre pour Darryl Bakola
L’OM prêt à vendre Bakola cet hiver
Darryl Bakola, 18 ans, est l’un des derniers dossiers chauds du côté des départs à Marseille. La situation rappelle celle de Robinio Vaz, parti à l’AS Roma il y a peu. Les négociations pour prolonger le jeune talent marseillais ont achoppé sur des questions financières. Medhi Benatia et ses équipes estiment avoir proposé des conditions attractives. Mais le clan Bakola en voulait davantage, obligeant l’OM à mettre fin aux discussions et à envisager une vente.
Strasbourg avance ses pions
Côté Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg se montre déterminé. Selon les informations rapportées par Média Foot, le club alsacien a transmis une première proposition officielle pour Bakola. Les détails financiers ne sont pas encore connus, mais cette offensive marque un tournant dans le dossier et pourrait débloquer la situation rapidement. Les dirigeants marseillais observent attentivement et se préparent à répondre à cette première approche.
L’internationalisation du dossier, un mercato agité pour l’OM
Mais l’intérêt pour Bakola ne se limite pas à la France. À l’étranger, d’autres clubs suivent le joueur. En Italie, l’Inter Milan reste attentif, même si aucun mouvement concret n’a été signalé pour l’instant. En Allemagne, Stuttgart vient de se positionner et pourrait intensifier la concurrence pour le milieu olympien. Une situation qui promet d’animer les derniers jours du mercato marseillais jusqu’au 31 janvier.
Entre ventes et recrutements, l’OM continue de gérer un mercato hivernal chargé. Le départ probable de Bakola illustrerait la volonté du club de fluidifier son effectif et de tirer parti des opportunités financières. Dans ce contexte, Strasbourg, Stuttgart et l’Inter Milan représentent des pistes concrètes qui pourraient permettre au jeune joueur de franchir un nouveau cap.