Après la sortie de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, le président de Lille, Olivier Létang, sort du silence et lui répond.

Tension sur et en dehors du terrain : la rencontre des 16es de finale entre le LOSC et l'OM en Coupe de France s'est conclue sur des polémiques houleuses. Retour sur un clash à distance entre Olivier Létang et Roberto De Zerbi.