L’OL a coché le nom d’un gardien africain pour pallier le départ de Lucas Perri, cet été.

À l’approche du début de la nouvelle saison de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais reste confronté à une équation délicate dans ses cages. Le départ de son portier brésilien, Lucas Perri, a laissé un vide, et la solution censée le remplacer tarde à se concrétiser. Pendant ce temps, les dirigeants explorent d’autres pistes, et l’une d’elles, bien connue en Afrique et en Ligue 1, pourrait bouleverser la hiérarchie actuelle au poste de gardien. Le suspense reste entier.