Paulo Fonseca pourrait être banni de la Coupe d’Europe après son coup de sang contre l’arbitre de Lyon - Brest.

L’avenir de Paulo Fonseca à l’Olympique Lyonnais est plus incertain que jamais. Après son altercation musclée avec l’arbitre Benoît Millot lors du match face à Brest, l’entraîneur portugais risque une lourde sanction. Une suspension prolongée pourrait le priver non seulement des matchs de Ligue 1, mais aussi des compétitions européennes. Une situation qui inquiète sérieusement le club et ses supporters à quelques mois d’une fin de saison cruciale.