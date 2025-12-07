OL, Malick Fofana a choisi sa future destination

Malick Fofana, touché à la cheville depuis le 26 octobre, traverse une période difficile sportivement. Véritable dynamiteur du jeu lyonnais la saison dernière, il était devenu l’un des joueurs les plus ciblés par les recruteurs européens. Cette année, l’espoir belge n’a pas eu l’occasion de confirmer, freiné par une blessure longue et délicate. Début décembre, l’optimisme reste limité quant à son retour. L’OL, prudent, ne se risque plus à annoncer de date précise.

Jorge Maciel, après la rencontre contre Nantes (3-0), reconnaissait d’ailleurs que le processus prenait du retard. Selon lui, Malick Fofana pourrait ne revenir qu’en janvier… voire en février si les sensations tardent à revenir. Mais malgré cette indisponibilité prolongée, les intérêts extérieurs ne faiblissent pas. Plusieurs clubs majeurs suivent sa situation, et l’un d’eux a pris une très nette avance : le Barça, dont le nom revient insistant dans la presse spécialisée, notamment selon les informations relayées par Foot01.