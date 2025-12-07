Toujours éloigné des terrains depuis sa blessure à la cheville, Malick Fofana reste au centre de toutes les discussions du côté de Lyon. Alors que son retour semble s’éloigner semaine après semaine, l’ailier belge n’a jamais été autant courtisé. En coulisses, son entourage s’active et le joueur aurait déjà arrêté une décision majeure pour la suite de sa carrière. Un choix fort, qui pourrait profondément influencer l’avenir du club rhodanien.
OL, Malick Fofana a choisi sa future destination
Malick Fofana, un absent qui continue de faire parler à Lyon
Malick Fofana, touché à la cheville depuis le 26 octobre, traverse une période difficile sportivement. Véritable dynamiteur du jeu lyonnais la saison dernière, il était devenu l’un des joueurs les plus ciblés par les recruteurs européens. Cette année, l’espoir belge n’a pas eu l’occasion de confirmer, freiné par une blessure longue et délicate. Début décembre, l’optimisme reste limité quant à son retour. L’OL, prudent, ne se risque plus à annoncer de date précise.
Jorge Maciel, après la rencontre contre Nantes (3-0), reconnaissait d’ailleurs que le processus prenait du retard. Selon lui, Malick Fofana pourrait ne revenir qu’en janvier… voire en février si les sensations tardent à revenir. Mais malgré cette indisponibilité prolongée, les intérêts extérieurs ne faiblissent pas. Plusieurs clubs majeurs suivent sa situation, et l’un d’eux a pris une très nette avance : le Barça, dont le nom revient insistant dans la presse spécialisée, notamment selon les informations relayées par Foot01.
Le Barça séduit par le profil de Malick Fofana
À partir de novembre, les échos venant d’Espagne se sont intensifiés. Le Barça, désireux de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato estival, voit en Malick Fofana une recrue idéale. Son explosivité, sa capacité à créer des différences et son jeune âge en font une cible cohérente pour un club en quête de renouveau sur les ailes. La présence d’Hansi Flick, adepte des joueurs rapides et polyvalents, ne fait que renforcer cet intérêt.
Dimanche, un nouveau cap aurait été franchi. D’après le média sud-américain Dosis Futbolera, mentionné par Foot01, Malick Fofana a clairement indiqué à ses agents qu’il souhaitait rejoindre le Barça. Une prise de position forte, rare à ce stade de la saison, et qui confirme que le joueur voit dans ce projet catalan l’étape suivante logique de sa progression.
Malick Fofana sensible à l’intérêt du Barça
Ce qui rend ce dossier encore plus marquant, c’est la situation sportive et financière du Barça. Le club catalan, qui reste dans une gestion rigoureuse de ses coûts, n’est pas certain de conserver Marcus Rashford, actuellement prêté par Manchester United. Son option d’achat est jugée impossible à lever en l’état. Le besoin de se renforcer sur les ailes devient donc urgent, ce qui explique la priorité donnée à Malick Fofana.
Le Barça devra toutefois trouver les fonds nécessaires pour formuler une offre convaincante. De son côté, le joueur ne montre aucune hésitation : il veut franchir un cap, évoluer dans un club d’envergure mondiale, et il considère l’été 2025 comme le moment idéal pour ce changement majeur.
L’OL contraint de vendre, un contexte qui facilite le départ
Pour Lyon, cette situation crée un dilemme, mais aussi une réalité incontournable. Depuis plusieurs mois, le club rhodanien doit composer avec des contraintes financières et une obligation de vendre pour équilibrer ses comptes. Les départs majeurs s’enchaînent, conséquence directe des difficultés accumulées sous la direction de John Textor.
Ainsi, même si Malick Fofana représente un élément clé du projet lyonnais, l’OL sait qu’il sera difficile de retenir un joueur déjà tourné vers le Barça. La possibilité d’une indemnité importante pousse également la direction à réfléchir sérieusement à un transfert dès l’été prochain.