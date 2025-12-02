FBL-FRA-LIGUE1-LYON-TOULOUSEAFP
Bour Han Amoussa

Vers un départ de Malick Fofana cet hiver ? L'incroyable révélation

Toujours mal en point financièrement, l’OL pourrait être contraint de céder Malick Fofana dès cet hiver.

L’avenir de Malick Fofana, pourtant annoncé comme l’un des éléments clés de l’Olympique Lyonnais pour la seconde partie de saison, prend une tournure inattendue. Alors que l’OL assure que son ailier belge n’est absolument pas sur le marché, une révélation venue d’Allemagne bouleverse totalement le scénario prévu. Blessé mais toujours très convoité, Malick Fofana pourrait bien être au cœur d’un dossier explosif cet hiver, au moment où Lyon traverse une période économique délicate. 

