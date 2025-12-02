Vers un départ de Malick Fofana cet hiver ? L'incroyable révélation

Depuis plusieurs semaines, l’Olympique Lyonnais assure vouloir préserver ses cadres, malgré la nécessité de réaliser des ventes en janvier. Dans ce contexte tendu, Malick Fofana occupe une place centrale : blessé, mais considéré en interne comme le joueur à la plus forte valeur marchande. L’OL, déjà affaibli offensivement par les départs d’Alexandre Lacazette et Georges Mikautadze, refuse l’idée de perdre Malick Fofana, persuadé qu’un retour en forme dès janvier pourrait permettre de relancer les ambitions sportives du club. Le contexte laisse donc entendre que Malick Fofana ne devrait pas quitter le Rhône durant ce mercato.

Mais une nouvelle donnée est venue rebattre les cartes. Selon les informations révélations de Florian Plettenberg, le Bayern Munich n’a pas peur de la blessure actuelle de Malick Fofana. Le club bavarois envisage en effet un transfert immédiat, dès cet hiver, convaincu que le profil de l’ailier lyonnais représente une opportunité rare. Le fait que Malick Fofana soit jeune, polyvalent et déjà comparé à des attaquants dynamiques comme Kingsley Coman renforce l’intérêt allemand.