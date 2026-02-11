Tottenham limoge Thomas Frank, l'entraîneur paie le prix fort pour une série de huit matchs sans victoire

Les spéculations allaient bon train quant au licenciement de Frank après la défaite contre Newcastle, mais il était convaincu d'être l'homme de la situation. S'adressant aux journalistes après le match, il a déclaré être persuadé qu'il serait encore aux commandes pour le prochain match de son équipe : « Oui, j'en suis convaincu. Je comprends la question et je comprends qu'il soit facile de pointer du doigt, mais je pense aussi que ce n'est jamais uniquement la faute de l'entraîneur, des propriétaires, des dirigeants, des joueurs ou du personnel. C'est la faute de tout le monde.

Frank a ajouté : « À quel point suis-je convaincu d'être l'homme de la situation ? À 1 000 %. Je suis également sûr à 1 000 % que je ne m'attendais pas à ce que nous nous retrouvions dans une situation comme celle-ci, avec 10 ou 11 blessés. Mais je sais que lorsque vous devez construire quelque chose et surmonter des difficultés, vous devez faire preuve d'une incroyable résilience. Il faut garder la tête froide et continuer. Je comprends le mécanisme du football [qui consiste à licencier l'entraîneur], cela ne fait aucun doute, mais de nombreuses études [montrent] que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je sais que c'est la seule solution dont ils [le conseil d'administration] disposent, mais il existe également de nombreuses situations où ce n'est pas la bonne chose à faire. »