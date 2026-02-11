Getty Images Sport
Tottenham limoge Thomas Frank, l'entraîneur paie le prix fort pour une série de huit matchs sans victoire
Les Spurs licencient Frank de son poste d'entraîneur
Le mandat de Frank à Tottenham est désormais terminé et le club travaille sur des « plans d'urgence », selon David Ornstein de The Athletic. Les Spurs ont pris cette décision à la suite d'une nouvelle défaite cuisante, la 11e en 26 matchs de Premier League cette saison contre l'équipe d'Eddie Howe. Frank est arrivé dans le nord de Londres cet été, remplaçant Ange Postecoglou à la tête de l'équipe, et a réussi à mener les Spurs à une impressionnante quatrième place lors de la phase de groupes de la Ligue des champions. Cependant, la situation est différente au niveau national, les Spurs n'ayant encore remporté aucune victoire en Premier League en 2026.
Tottenham publie un communiqué
Le club a confirmé la nouvelle dans un communiqué qui disait : « Le club a pris la décision de changer d'entraîneur principal de l'équipe masculine et Thomas Frank quittera ses fonctions aujourd'hui. Thomas a été nommé en juin 2025, et nous étions déterminés à lui donner le temps et le soutien nécessaires pour construire ensemble l'avenir. Cependant, les résultats et les performances ont conduit le conseil d'administration à conclure qu'un changement à ce stade de la saison était nécessaire. Tout au long de son mandat au sein du club, Thomas a fait preuve d'un engagement sans faille, donnant tout ce qu'il avait pour faire avancer le club. Nous tenons à le remercier pour sa contribution et lui souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir. »
Frank était « convaincu » qu'il resterait.
Les spéculations allaient bon train quant au licenciement de Frank après la défaite contre Newcastle, mais il était convaincu d'être l'homme de la situation. S'adressant aux journalistes après le match, il a déclaré être persuadé qu'il serait encore aux commandes pour le prochain match de son équipe : « Oui, j'en suis convaincu. Je comprends la question et je comprends qu'il soit facile de pointer du doigt, mais je pense aussi que ce n'est jamais uniquement la faute de l'entraîneur, des propriétaires, des dirigeants, des joueurs ou du personnel. C'est la faute de tout le monde.
Frank a ajouté : « À quel point suis-je convaincu d'être l'homme de la situation ? À 1 000 %. Je suis également sûr à 1 000 % que je ne m'attendais pas à ce que nous nous retrouvions dans une situation comme celle-ci, avec 10 ou 11 blessés. Mais je sais que lorsque vous devez construire quelque chose et surmonter des difficultés, vous devez faire preuve d'une incroyable résilience. Il faut garder la tête froide et continuer. Je comprends le mécanisme du football [qui consiste à licencier l'entraîneur], cela ne fait aucun doute, mais de nombreuses études [montrent] que ce n'est pas la bonne chose à faire. Je sais que c'est la seule solution dont ils [le conseil d'administration] disposent, mais il existe également de nombreuses situations où ce n'est pas la bonne chose à faire. »
Le bilan désastreux de Frank chez les Spurs
Frank a signé un contrat de trois ans à Tottenham après avoir remplacé Postecoglou, qui a quitté le club après avoir remporté l'Europa League, mais qui a mené les Spurs à leur pire saison en Premier League, puisqu'ils ont terminé 17e avec 38 points la saison dernière. Cependant, les Londoniens du nord sont actuellement en train de vivre une nouvelle saison catastrophique dans l'élite anglaise. Frank quitte Tottenham après avoir obtenu une moyenne de seulement 1,12 point par match en tant qu'entraîneur en Premier League (29 points en 26 matchs). Selon Opta, il s'agit du taux le plus bas de tous les entraîneurs des Spurs ayant disputé plus de 5 matchs dans cette compétition.
Arsenal, prochain adversaire des Spurs
Les Spurs ne reprendront pas la compétition en Premier League avant le 22 février, ce qui laisse au club le temps de décider des prochaines étapes après le départ de Frank. Le prochain match de Tottenham sera un grand derby du nord de Londres à domicile contre Arsenal, leader de la Premier League.
