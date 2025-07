Après son prêt à l’OL, Thiago Almada vient d’être officialisé par l’Atlético Madrid.

Il était l’un des joueurs les plus convoités de ce mercato estival. Courtisé de toutes parts, il a finalement tranché. Thiago Almada, passé par Lyon cette saison, s’apprête à vivre un nouveau chapitre dans sa carrière. Un projet séduisant, un entraîneur déterminé et une ambition commune ont suffi à le convaincre. L’Espagne, et plus précisément Madrid, sera désormais son nouveau théâtre.