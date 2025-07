Annoncé au Benfica ces derniers jours, Thiago Almada devrait finalement rebondir du côté de Madrid cet été.

Alors que son avenir restait encore flou il y a quelques jours, Thiago Almada semble avoir trouvé son prochain point de chute. Un temps évoqué du côté du Portugal, l’international argentin pourrait finalement atterrir bien plus à l’ouest. Une opération inattendue se profile, reléguant au second plan les espoirs de Lyon et rebattant les cartes pour la suite du mercato.