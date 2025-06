En lice avec Lamine Yamal et Kylian Mbappé, Raphinha vient d’être sacré meilleur joueur de la saison en Liga.

L’histoire s’écrit en lettres dorées pour Raphinha. Annoncé sur le départ l’été dernier, l’attaquant brésilien du FC Barcelone a finalement vécu la plus grande saison de sa carrière. Entraîné par Hansi Flick et promu vice-capitaine, l’ancien rennais a non seulement offert un triplé historique au Barça, mais il a également été sacré, ce vendredi, meilleur joueur du championnat espagnol 2024-2025.