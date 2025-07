Déclassé en fin de saison dernière à l’OM, Quentin Merlin se dirige vers un nouveau challenge à Rennes cet été.

Les grandes manœuvres se poursuivent en coulisses, et un dossier suscite une attention particulière : celui de Quentin Merlin. Dans ce feuilleton estival, tous les voyants semblent se rapprocher du vert pour une opération à venir. Si l’accord n’est pas encore scellé, les positions convergent entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais et les négociations avancent dans le bon sens.